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Новости Общество | 14 декабря 2017 | 19:52
Рассматривается вопрос о демонтаже световой инсталляции на жилом доме
Световая инсталляция «Mūsu darbs – dzimtenei», что в переводе на русский звучит как «Наш труд – родине» появилась на доме по улице К. Валдемара, 5 еще в 80-ых годах прошлого века.
И сейчас, по мнению многих, этот девиз не потерял своей актуальности, хотя буквы уже давно не светятся, а краска на них выцвела. На Градостроительной комиссии, заседание которой состоялось на прошлой неделе, рассматривался вопрос о демонтаже этой конструкции. Комиссия пришла к выводу, что инсталляцию желательно с крыши высотки убрать и на то, есть чисто технические причины. В свое время из-за появившихся трещин в конструкции дома его стянули металлическими стяжками. Как влияет на техническое состояние дома установленная на крышу конструкция, которая очевидно имеет определенную парусность, сегодня однозначно утверждать не может никто.
Обслуживающей дом организации будет дано задание обследовать объект и совместно с жителями дома решить вопрос о целесообразности нахождения инсталляции на крыше. Однако уже сейчас понятно, что если жители решат инсталляцию оставить и восстановить ее освещение, то потребуется заключение технической экспертизы о влиянии нахождения дополнительных конструктивных элементов на состояние несущих конструкций дома.
Сколько будет стоить заключение эксперта и пожелают ли жители дома, как собственники жилья его оплатить, покажет время
Daugavpils.lv
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