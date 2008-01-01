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Веселенький, кажется, будет денек. Особенно для тех, кто вас окружает. Постарайтесь не залезать с головой в костюм клоуна, иначе поймете, почему они так редко смеются.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 14 декабря 2017 | 19:50
Новогодний концерт в Даугавпилсском театре
29 и 30 декабря вы сможете ощутить сами и подарить близким праздничную атмосферу, посетив новогодние концерты в Даугавпилсском театре!
Новогодний концерт в Даугавпилсском театре организуется уже второй год, его можно назвать театральной традицией. В этом году концерт объединит не только известные и полюбившиеся зрителям музыкальные номера, но и очарует новыми голосами. Знакомые даугавпилсским зрителям солисты из Латвии, Литвы, Польши и Беларуси исполнят яркие фрагменты из музыкальных спектаклей Даугавпилсского театра. Впервые на местную сцену выйдет неоднократная участница фестивалей и конкурсов в Латвии и за рубежом, в том числе участница отборочного тура на Евровидение Кристина Захарова (псевдоним Mishelle).
Ни один музыкальный спектакль Даугавпилсского театра нельзя представить без танцев, и новогодний концерт не станет исключением. Танцевальная труппа Даугавпилсского театра дополнит программу концерта впечатляющими хореографическими композициями.
Вас ждут калейдоскоп ярких эмоций, радость и музыка – встречайте Новый год с Даугавпилсским театром!
Билеты – в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520) и в интернете на www.bilesuparadize.lv.
Daugavpils.lv
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