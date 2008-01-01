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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
14 декабря
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Движущей силой сегодняшних событий будет либо ваш собственный альтруизм, либо чье-то кумовство. Предпочтительнее первый вариант, ибо тогда вы сможете происходящее проконтролировать.
Источник: ignio.com
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Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
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Новости Латвия | 14 декабря 2017 | 19:47
Четверг, 14 декабря: зима готовится вступить в права
Начиная с четверга погоду в Латвии будет определять новый циклон, и в некоторых районах страны может пойти снег. Температура воздуха постепенно продолжит опускаться ниже нуля, но сильных морозов все же не ожидается.
Сегодня синоптики обещают переменную облачность. Местами осадки в виде мокрого снега. Преимущественно они пройдут в Курземе. Температура по Латвии +1..-2 градуса.
В Риге днем без осадков, а температура воздуха составит -1...+1 градус.
LSM
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