Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

14 декабря

Именины:
Аусеклис, Гайсма / Антон, Дмитрий, Наум

Гороскоп на день

Близнецы
21 мая
- 21 июня

Движущей силой сегодняшних событий будет либо ваш собственный альтруизм, либо чье-то кумовство. Предпочтительнее первый вариант, ибо тогда вы сможете происходящее проконтролировать.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
-1 .. -3 C
Утро
-2 .. -4 C
День
-1 .. 1 C
Вечер
.. 2 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {119}

2. В автоаварии тяжело пострадал возница гужевой повозки

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Ушли в мир иной...

5. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

6. Шум на работе! Как действовать? {1}

7. Наследственные болезни – неизбежность или выбор?

8. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

9. Кто поможет бездомному Антону? {8}

10. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {153}

 

Новости Латвия | 14 декабря 2017 | 19:47

Четверг, 14 декабря: зима готовится вступить в права

Начиная с четверга погоду в Латвии будет определять новый циклон, и в некоторых районах страны может пойти снег. Температура воздуха постепенно продолжит опускаться ниже нуля, но сильных морозов все же не ожидается.

Сегодня синоптики обещают переменную облачность. Местами осадки в виде мокрого снега. Преимущественно они пройдут в Курземе. Температура по Латвии +1..-2 градуса.

В Риге днем без осадков, а температура воздуха составит -1...+1 градус.

LSM

Добавить комментарий

 