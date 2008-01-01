Четверг, 14 декабря: зима готовится вступить в права

Новости Латвия | 14 декабря 2017 | 19:47

Начиная с четверга погоду в Латвии будет определять новый циклон, и в некоторых районах страны может пойти снег. Температура воздуха постепенно продолжит опускаться ниже нуля, но сильных морозов все же не ожидается.

Сегодня синоптики обещают переменную облачность. Местами осадки в виде мокрого снега. Преимущественно они пройдут в Курземе. Температура по Латвии +1..-2 градуса.

В Риге днем без осадков, а температура воздуха составит -1...+1 градус.

LSM