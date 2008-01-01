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Новости Культура | 13 декабря 2017 | 20:26
Первый в Даугавпилсском театре танцевальный спектакль для детей
7 января в 12:00 в Даугавпилсском театре состоится премьера танцевального спектакля для детей «Чиполлино» (хореограф Ирина Савельева).
Кто из нас не знает сказку Джани Родари «Приключения Чиполлино»? Этот смелый малыш-луковица появился в 1951 году и до сих пор не оставляет равнодушными и маленьких, и взрослых.
Спектакль Даугавпилсского театра будет интересен всей семье, только на этот раз известные герои – Чиполлино, графини Вишни, зануда Лимон, злой Помидор и другие – будут рассказывать свои истории языком танца. Как отмечает творческая команда постановки, спектакль создан с учетом точки зрения современного ребенка, который общается с миром при помощи различных гаджетов. Это спектакль о настоящей дружбе, о способности сопереживать тем, кого обидели, и о победе добра над злом.
Хореограф и автор идеи спектакля – Ирина Савельева, которая трижды номинировалась на приз «Ночи лицедеев» в категории «Хореограф года». Ирина Савельева в Даугавпилсском театре поставила танцевальные спектакли «Казанова. Генриетта. Венеция», «Близость» и «Поговорим?», как хореограф она работала в детском мюзикле «Лео – маленький лев» (режиссер Олег Шапошников). Спектакль «Чиполлино» - первый в Даугавпилсском театре танцевальный спектакль для детей.
Сценограф и художник по костюмам – Эгилс Вилюмовс, художник по свету – Сергей Васильев. В ролях: Марис Бока, Албертс Вецманис, Мирослав Блакунов, Милена Савкина, Елизавета Петрова, Анна Блакунова, Светлана Морозова, Вадим Богданов, Эгилс Вилюмовс, Раймонд Паэгле, Анна Султанова, Евгений Михайлов.
Билеты – в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 65426520) и в интернете на www.bilesuparadize.lv.
Конкурс
Даугавпилсский театр приглашает детей со всей Латвии принять участие в конкурсе, который посвящается ожидаемой премьере спектакля «Чиполлино». Правила конкурса очень просты: надо до 2 января 2018 года прислать рисунки (формат А4) с портретом главного героя – Чиполлино. Дайте волю фантазии!
Работы можно прислать по электронному адресу:
• daugavpils_teatris@inbox.lv;
• по почте (адрес - VSIA „Daugavpils teātris”, Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401, на конверте сделайте пометку «На конкурс рисунков»)
• или непосредственно принести в кассу Даугавпилсского театра.
Не забудьте указать контактную информацию: имя, фамилию, контактный телефон.
Автор самого оригинального рисунка получит два билета на танцевальный спектакль «Чиполлино» и сможет встретиться с героями постановки.
Результаты конкурса будут объявлены 3 января.
Даугавпилсский театр
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