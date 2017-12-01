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Новости Общество | 13 декабря 2017 | 19:57

Ушли в мир иной...

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С 6 по 12 декабря 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 15 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Čepikovs Sergejs (25.03.1984 - 09.12.2017)
Haičenko Albina (01.11.1929 - 11.12.2017)
Krukovska Valentīna (12.10.1936 - 10.12.2017)
Kurklietiene Ona (13.01.1916 - 08.12.2017)
Mikulaņeca Regīna (26.03.1930 - 07.12.2017)
Milaševska Anna (30.04.1924 - 05.12.2017)
Naglis Markijans (23.01.1942 - 07.12.2017)
Novicka Raisa (21.09.1935 - 07.12.2017)
Petrovs Valerijs (09.08.1946 - 03.12.2017)
Pimanova Valentīna (10.03.1934 - 06.12.2017)
Pirogova Kilikija (24.11.1936 - 12.12.2017)
Ribakovs Fjodors (23.05.1925 - 06.12.2017)
Skorodihina Anfiza (25.06.1925 - 09.12.2017)
Sokolova Ņina (23.02.1954 - 10.12.2017)
Vasiļjeva Anfisa (28.10.1933 - 09.12.2017).
 

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