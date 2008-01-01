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Новости Латвия | 13 декабря 2017 | 19:41
Синоптики: с четверга начнется похолодание, выпадет снег
В выходные дни и на следующей неделе в Латвии ожидается переменчивая погода с осадками, чаще всего в виде снега, а также небольшой мороз, прогнозируют синоптики.
Начиная с четверга погоду в Латвии будет определять новый циклон, на большей части территории страны выпадет снег.
В ночь на четверг температура воздуха в Латвии понизится до 0…-5 градусов, а днем составит +2…-3 градуса. Будет дуть пронизывающий ветер с юга, юго-востока, порывами до 10-15 метров в секунду. Будет в основном пасмурно, местами мелкий снег, во второй половине дня — снег, местами дождь.
В Риге снегопад начнется в четверг вечером, скорость ветра составит до 13 метров в секунду, температура опустится немного ниже нуля.
В Курземе средняя температура воздуха сохранится выше нуля.
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