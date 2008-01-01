Пособие по рождению ребенка Даугавпилсском крае увеличили

Новости Общество | 13 декабря 2017 | 19:30

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В Даугавпилсской краевой думе приняли решение об увеличении разового пособия по рождению ребенка на 50 евро — с 1 января 2018 года родители смогут получить для новорожденного 200 евро. В самоуправлении отмечают, что пособие призвано улучшить жизнь молодых семей, но в думе не ожидают, что население края начнет именно из-за этого увеличиваться, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Повышение пособий обойдется бюджету самоуправления в 7500 евро. Суммы пособий в последние годы понемногу растут, рассказывает руководитель краевого отдела ЗАГС Валия Юркяне:

«Вот этот год 150, до того было 100, 75. Будет в следующем году, может, подымут до 300, 400 и так далее. В Краславе первый год приняли. На рождение платят 200 или 250 евро, а потом человек каждый год может приходить и еще получать по 50 евро до 4 лет. В общем 450 евро получается, но оно разделено на годы».

Увеличение детского пособия, по мнению исполнительного директора Даугавпилсской краевой думы Ванды Кезики, не является инструментом, которой смог бы удержать жителей или, наоборот, привлечь:

«В Даугавпилсе сегодня пособие выше, но его может получить только тот, кто задекларирован в городе. Если кто-то решил уехать или найти работу или место жительства в другом самоуправлении, то чаще всего детское пособие не будет для него основным решающим фактором».

На этом фоне продолжается сокращение населения края. За 11 месяцев этого года краевым самоуправлением было выплачено 124 пособия по рождению детей. Это почти столько же, как и годом ранее. Три года назад новорожденных было 170. На протяжении последних четырех лет в крае ежегодно умирает около 300 жителей, что в два раза больше, чем рождается, признала Ванда Кезика.

«Демографическая ситуация по краю у нас, к сожалению, не улучшается, скажем так». В самоуправлении понимают и то, что 200 евро не решат всех проблем молодых родителей. Это своего рода материальный бонус от муниципалитета, объясняет Кезика:

«Эта сумма увеличена, и в год 125 наших молодых семей, которые задекларированы в крае, получат эти пособия, но я считаю, что эта сумма при появлении возможности должна быть увеличена еще».

Жители края нередко сравнивают свои пособия с теми, которые платит город, рассказала Валия Юркяне.

«Люди сравнивают, а что мы сделаем? Люди много чего с городом сравнивают. Например, социальные льготы, вот это больше всего сравнивают, особенно пенсионеры. Конечно, это не та сумма, которая нужна для новорожденного ребеночка, но хоть какая-то ее часть. Хочется, чтобы и люди у нас оставались, и дети рождались в крае, который что без населения? Ничего».

В Даугавпилсе пособие по рождению ребенка в прошлом году было удвоено и теперь составляет 300 евро. Такие же деньги платит Илукстский край. В Прейльском крае молодым родителям выплачивают 220 евро, а в Ливанском — 200.

LSM