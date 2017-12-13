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13 декабря 2017 | 19:04

К сведению пассажиров!

Во время ремонтных работ с 09.00, 14 декабря этого года на участке ул. Малу с ул.1 Пасажиеру до 2 ул. Пречу будет прекращено движение общественного транспорта.

Из-за этого автобусы Nr.16 и 20B будут курсировать по 2 ул. Пречу, не проезжая вдоль остановки ,,2 ул. Пречу”, которая находится на 1 ул. Пасажиеру.

В свою очередь, автобус 16 маршрута после остановки ,,Улица Дикю”, развернётся и продолжит движение по 2 ул. Пречу в направлении центра города.

Остановка ,,Улица Малу” (находится на ул. Малу) и ,,Улица Смилтенес” (находится на ул. Смилтенес) будет закрыта.

Справки по тел. 654-25270. AS „Daugavpils satiksme”

Daugavpils.lv

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