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Сегодняшний день будет зависеть от того, как вы его начнете, сможете ли поймать верный ритм действий. Не позволяйте слишком себя торопить, это приведет лишь к полной недееспособности.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
К сведению пассажиров!
Во время ремонтных работ с 09.00, 14 декабря этого года на участке ул. Малу с ул.1 Пасажиеру до 2 ул. Пречу будет прекращено движение общественного транспорта.
Из-за этого автобусы Nr.16 и 20B будут курсировать по 2 ул. Пречу, не проезжая вдоль остановки ,,2 ул. Пречу”, которая находится на 1 ул. Пасажиеру.
В свою очередь, автобус 16 маршрута после остановки ,,Улица Дикю”, развернётся и продолжит движение по 2 ул. Пречу в направлении центра города.
Остановка ,,Улица Малу” (находится на ул. Малу) и ,,Улица Смилтенес” (находится на ул. Смилтенес) будет закрыта.
Справки по тел. 654-25270. AS „Daugavpils satiksme”
Daugavpils.lv
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