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Сегодня для вас не будет ничего невозможного. Правда, вы рискуете потратить слишком много времени на любование собственным могуществом. Если вам удастся сократить этот процесс, то, вполне вероятно, что день будет продуктивным.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Владельцев гаражей призывают заключать договоры на вывоз мусора
С тех пор как многие гаражные кооперативы на территории города канули в Лету, владельцам гаража приходится самим заботиться о своей собственности. И если с оплатой за электроэнергию всё просто – не платишь по счету – обесточат гараж, то с вывозом мусора вопрос сложный, часто не решаемый просто и однозначно.
«Да какой мусор?» - возмутятся автомобилисты, ведь в гараже не живем, а машину храним, да заготовки на зиму в яме – вот и вся нехитрая функция строения. А между тем, стихийные свалки бытовых и порой опасных отходов возникают в гаражах постоянно. До недавнего времени здесь стояли большие 7 кубовые контейнеры, за аренду которых и вывоз отходов платило самоуправление, но и они не спасали ситуацию. На этой неделе их убрали. Теперь каждый производящий мусор должен платить за его вывоз самостоятельно и индивидуально.
Для владельцев гаражей, объединенных в кооперативы – ничего не меняется. Кооператив, как юридическое лицо заключает договор на вывоз мусора с оператором от имени всех его членов. Для неорганизованных гаражников выходы из ситуации тоже имеются: либо объединятся в кооператив и решать проблему мусора сообща, либо при наличии отходов, заключать договор об их вывозе самостоятельно.
Что касается территории вокруг гаражей – это зона ответственности Управления коммунального хозяйства. Именно эта организация отвечает за то, чтобы здесь был порядок. Работники Управления уже зафиксировали места стихийных свалок и конечно приведут в порядок эту территорию, но произойдет это за деньги налогоплательщиков, то есть за деньги всех горожан. Для того, чтобы контролировать ситуацию привлечены силы Полиции самоуправления.
Работники полиции не только включили гаражи в маршруты постоянного патрулирования, но и используют для контроля мобильное видеонаблюдение. Камеры способны фиксировать нарушение и в ночное время, поэтому любителей выкидывать мусор в неположенном месте предупреждаем – ваши противоправные действия зафиксируют, что чревато наказанием в виде штрафа. Другими словами, будем привыкать, что за вывоз своих отходов отвечаем лично. Перед самим собой и перед всеми, кому не безразлична среда, в которой живем.
Daugavpils.lv
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