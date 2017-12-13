Владельцев гаражей призывают заключать договоры на вывоз мусора

13 декабря 2017 | 19:02

С тех пор как многие гаражные кооперативы на территории города канули в Лету, владельцам гаража приходится самим заботиться о своей собственности. И если с оплатой за электроэнергию всё просто – не платишь по счету – обесточат гараж, то с вывозом мусора вопрос сложный, часто не решаемый просто и однозначно.

«Да какой мусор?» - возмутятся автомобилисты, ведь в гараже не живем, а машину храним, да заготовки на зиму в яме – вот и вся нехитрая функция строения. А между тем, стихийные свалки бытовых и порой опасных отходов возникают в гаражах постоянно. До недавнего времени здесь стояли большие 7 кубовые контейнеры, за аренду которых и вывоз отходов платило самоуправление, но и они не спасали ситуацию. На этой неделе их убрали. Теперь каждый производящий мусор должен платить за его вывоз самостоятельно и индивидуально.

Для владельцев гаражей, объединенных в кооперативы – ничего не меняется. Кооператив, как юридическое лицо заключает договор на вывоз мусора с оператором от имени всех его членов. Для неорганизованных гаражников выходы из ситуации тоже имеются: либо объединятся в кооператив и решать проблему мусора сообща, либо при наличии отходов, заключать договор об их вывозе самостоятельно.

Что касается территории вокруг гаражей – это зона ответственности Управления коммунального хозяйства. Именно эта организация отвечает за то, чтобы здесь был порядок. Работники Управления уже зафиксировали места стихийных свалок и конечно приведут в порядок эту территорию, но произойдет это за деньги налогоплательщиков, то есть за деньги всех горожан. Для того, чтобы контролировать ситуацию привлечены силы Полиции самоуправления.

Работники полиции не только включили гаражи в маршруты постоянного патрулирования, но и используют для контроля мобильное видеонаблюдение. Камеры способны фиксировать нарушение и в ночное время, поэтому любителей выкидывать мусор в неположенном месте предупреждаем – ваши противоправные действия зафиксируют, что чревато наказанием в виде штрафа. Другими словами, будем привыкать, что за вывоз своих отходов отвечаем лично. Перед самим собой и перед всеми, кому не безразлична среда, в которой живем.

Daugavpils.lv