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Новости Латвия | 13 декабря 2017 | 11:07

Среда, 13 декабря: сильный ветер продолжает нагонять тепло

Пресс-фото

Сегодня днем в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, однако на побережье все еще сохранится сильный ветер, предупреждают синоптики.

Днем возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер умеренно-сильный, юго-западный, западный, на побережье сохранятся порывы до 15-17 м/с. Максимальная температура воздуха +1…+6 градусов.

В Риге днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +2..+4 градусов.

LSM

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