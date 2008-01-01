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Новости Культура | 12 декабря 2017 | 20:41

Олег Шапошников претендует на должность директора Рижского Русского театр

Пресс-фото

Председатель правления Даугавпилского театра Олег Шапошников примет участие в конкурсе на должность директора Рижского Русского театра имени Михаила Чехова. Об этом сам актер и режиссер сообщил агентству LETA.

«Я так поступил, потому что Рига мой родной город, место, где я вырос. Моя режиссерская карьера 15 лет назад началась именно в Рижском Русском театре, поэтому ассоциирую себя именно с Ригой, с этим театром. Это не внезапное, случайное решение, а логическое продолжение моего жизненного пути», - рассказал Шапошников.

Также режиссер признался, что хотя «на двух стульях не усидеть», но оставить Даугавпилский театр он тоже пока не готов.

«Всегда считал, что Даугавпилсскому театру и Рижскому Русскому театру нужно плотнее сотрудничать и в этом смысле сотрудничество могло бы стать более интенсивным», - добавил он в разговоре с агентством LETA.

Напомним, в октябре многолетний руководитель Рижского русского театра имени Михаила Чехова Эдуард Цеховал сообщил о своем уходе с занимаемой должности. Срок его обязанностей истек 29 ноября.

Временным руководителем Рижского Русского театра имени Михаила Чехова назначена заместитель госсекретаря Министерства культуры Байба Закевица.

TVnet.lv

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