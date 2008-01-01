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Новости Общество | 12 декабря 2017 | 20:08
Подарите ближним радость Рождества!
Общество инвалидов с двигательными нарушениями «Илгас» работает вот уже 14 лет. Высокий уровень их поделок, украшений и других творческих работ в городе известен давно: они постоянные участники городских праздничных рынков. В это предрождественское время небольшое помещение общества превращается в мастерскую, где делают декоры для помещений, венки Адвента и другие милые вещи. К сожалению, материалов для изготовления всей этой красоты мало, средств приобрести все это - у инвалидов кот наплакал. Одна надежда на пожертвования.
Ситуацию осознали в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее и объявили акцию по сбору материалов для поделок. Ткань, обрезки кожи, различные швейные принадлежности, фурнитура, краски, клей и многое другое можно принести в музей. Все это отправят в общество «Илгас» для превращения в изящные сувениры.
Даугавпилсское отделение Латвийского Красного Креста – тоже по традиции организует Рождественскую акцию. «От сердца – к сердцу» - так назвали мероприятие по сбору денежных средств и подарков для детей-инвалидов, передвигающихся в колясках.
Пусть это тихое предрождественское время даст возможность всем, кому нужна помощь и поддержка – ее получить, пусть у каждого хватит силы делиться радостью, добрым словом, улыбкой. Ведь иногда дарить, куда приятнее, чем принимать подарки.
- Молодежь Красного Креста будет ждать Ваших подарков в торговых центрах «Диттон», «Рими», «Соло», «Махима» - 15, 16 и 17 декабря!
- Семьи или коллективы могут подготовить оформленный подарок с поздравлением, приложив описание содержания подарка, чтобы подобрать адресата по возрасту и полу. Ваших подарков ждут в разных пунктах Красного Креста:
-Офис Красного Креста – ул К.Валдемара 13, вход со стороны ул Виенибас под арку, понедельник, среда с 9.00 до 12.00, вторник,четверт с 12.00 до 17.00.
-Центр обслуживания клиентов – ул.Лачплеша 39, вход со двора, понедельник с 13.00 до 17.30, вторник, среда, четверг с 10.00 до 15.00.
-Пункт выдачи гуманитарной помощи – ул.18 новембра 161, вход под арку в подвальное помещение вторник, четверг с 15.00 до 18.00, среда с 12.00 до 18.00.
-Если Вы подготовили несколько подарков, звоните 65457357, за ними приедут!
- Можно перечислить пожертвование на счет Красного Креста (LV68UNLA0050007139312) c указанием цели „ziedojums bērniem invalīdiem”.
Daugavpils.lv
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