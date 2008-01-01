Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
12 декабря
Именины:
Ивета, Отилия / Даниил, Денис, Иван, Констанция
Гороскоп на день
Весы
24 сентября
- 23 октября
Сегодня вас могут либо недооценить, либо переоценить. И то и другое - достаточно обидно. Постарайтесь как можно четче обрисовать сферу своих возможностей.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -1 .. 1 C
- Утро
- 1 .. 3 C
- День
- 5 .. 7 C
- Вечер
- 6 .. 8 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1796 ()
|GBP
|0.8825 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.7954 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {119}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Шум на работе! Как действовать? {1}
5. В автоаварии тяжело пострадал возница гужевой повозки
7. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
8. Кто поможет бездомному Антону? {8}
9. Даугавпилс стал самым дружественным самоуправлением для волонтеров
10. Автобусы и трамваи {153}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 12 декабря 2017 | 20:06
Центр современной керамики объявляет набор участников выставки MARTINSONS AWARD
В преддверии празднования 100-летия Латвийской Республики и проведения мероприятий 2-го Латвийского международного биеннале керамики, Латвийский Центр современной керамики в сотрудничестве с Даугавпилсским Арт-центром им. М.Ротко объявляет набор участников конкурсной выставки MARTINSONS AWARD.
Для участия в международном конкурсе MARTINSONS AWARD приглашаются как индивидуальные художники, так и творческие группы независимо от возраста и национальности. Каждый участник может подать только одну заявку с одной работой. В конкурсной выставке запрещено участвовать обладателям Золотой, Серебрянной и Бронзовой награды в Национальной и Международной категории конкурса MARTINSONS AWARD в 2016 году.
Работы не ограничены определённой темой. Работа должна быть создана в течение 2017-2018 года и её керамическая составляющая должна быть не менее 80%. Работы, учавствующие в других конкурсах, а так же опубликованные в каталогах не принимаются. Хотя бы один из параметров работы (высота, ширина или глубина) должен быть равным или превышать 25 см. Максимальный размер работы не ограничен.
Для заявки на участие в Международной конкурсной выставке художникам нужно заполнить онлайн анкету до 1 апреля 2018 года. В ходе отбора участников заявки будут рассмотрены компетентным жюри профессионалов, в составе которого:
Dainis Pundurs (ЛАТВИЯ), художник, профессор кафедры керамики LMA, обладатель Золотой награды в Национальной категории конкурса MARTINSONS AWARD в 2016 году;
Marie-Josée Comello (НИДЕРЛАНДЫ), художница, обладатель Золотой награды в Международной категории конкурса MARTINSONS AWARD в 2016 году;
Ilona Romule (ЛАТВИЯ), художница, член правления Международной академии керамики;
Bernd Pfannkuche (ГЕРМАНИЯ), издатель, главный редактор журнала NEUE KERAMIK/NEW CERAMICS, член Международной академии керамики;
Anthony Stellacio (США), художник, куратор, исследователь, член Международной академии керамики;
Claudia Casali (ИТАЛИЯ), историк искусства, директор Международного музея керамики;
Valentīns Petjko (ЛАТВИЯ), художник, куратор, Латвийский центр современной керамики.
Отбор заявок будет проходить в два этапа. В первом этапе будут отобраны работы для конкурсной выставки MARTINSONS AWARD, которая состоится в Даугавпилсском арт центре им. Марка Ротко с 6 июля по 9 сентября 2018 года. Во втором этапе отбора работ жюри присудят 6 наград – 3 награды в Национальной и 3 награды в Международной категории конкурса. Лауреаты MARTINSONS AWARD будут награждены денежными призами от Eur 2000 до Eur 5000. Работы победителей поступят в коллекцию современной керамики организаторов и продолжат радовать зрителей как в Латвии, так и зарубежом.
Ознакомиться с условиями конкурса и заполнить заявку: https://www.latviaceramicsbiennale.com/martinsonsaward
Мероприятие пройдёт в рамках празднования 100-летия Латвийской Республики.
Мероприятие организует: латвийский Центр современной керамики, Даугавпилсский Арт-центр им. М.Ротко
Нас поддерживают: SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, SIA „Lode”, SIA „Keramserviss”
Daugavpils.lv
Добавить комментарий