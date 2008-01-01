Прогноз: резкого удорожания продуктов не ожидается

Новости Латвия | 12 декабря 2017 | 12:23

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В ближайшие месяцы можно не опасаться резкого повышения стоимости продовольствия в Латвии, заявила в эфире Latvijas radio директор Института агроресурсов и экономики (AREI) Ингуна Гулбе.

По ее признанию, уходящий год был неблагоприятным для потребителей в ценовом плане, потому что многие продукты подорожали – это в основном было вызвано мировыми тенденциями. Самый резкий скачок совершили цены на сливочное масло – и рост продолжается: сейчас его стоимость превышает 10 евро за кг вместо прежних 6 евро.

По оценке Гулбе, отчасти этот ажиотаж вокруг масла вызван самими покупателями, чьи опасения подстегнули спрос, причем и в соседней Эстонии тоже.

Выступая этим же утром в телепередаче LTV Rīta panorāma, руководитель Института агроресурсов и экономики указала, что в ближайшие месяцы не должно произойти резкого удорожания продуктов питания, потому что этому не способствуют глобальные тенденции. Цены на базовые продукты, зерно держатся стабильные.

Более того: стоимость отдельных продуктов, например, сладостей, может даже снизиться, потому что на мировом рынке падает цена какао и сахара.

По статистике, среднегодовой уровень потребительских цен в Латвии в октябре этого года, по сравнению с тем же периодом 2016-го, вырос на 2,8%. Сильнее подорожали продукты питания и безалкогольные напитки, ряд товаров и услуг, особенно связанных с транспортом и жильем, здравоохранение, развлечения и посещение культурных мероприятий, ранее отметило ЦСУ.

LSM