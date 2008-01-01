С песней по жизни 35 лет звучит хор «Малиновый звон»

Новости Культура | 11 декабря 2017 | 21:01

ЦРК ЦРК

4 декабря в концертном зале Центра латышской культуры торжественно, но очень душевно поздравляли c 35-летием один из старейших вокальных коллективов Даугавпилса – смешанный хор «Малиновый звон».

Хор «Малиновый звон» - активный участник городских и региональных мероприятий. Уже много лет самодеятельные артисты охотно делятся со слушателями вокальным талантом и позитивным отношением к жизни.

Зал был полон. Поздравить «Малиновый звон» пришли даугавпилчане и гости города, представители самоуправления и духовенства, дипломаты, руководители учреждений, национальных обществ и творческих коллективов. С поздравительными речами, цветами и подарками, выступили Генеральный консул Генерального консульства Российской Федерации в Даугавпилсе Андрей Владимиров, ключарь кафедрального собора протоиерей Георгий Попов, викарий костела Св. Петра в веригах Валерий Ольшевский, председатель Комитета по вопросам образования и культуры Даугавпилсской городской думы Янис Дукшинский, заместитель руководителя управления культуры Вита Вилевко, заместитель руководителя Даугавпилсского музея по научной работе Владислав Иванов, специалист Социальной службы Марина Горкина, руководитель культурных проектов пансионата Валентина Плоне, председатель Латышского общества Геновефа Барковска, руководитель Центра белорусской культуры Жанна Романовская, председатель украинской «Мрии» Надежда Стаховска.

А также свои музыкальные поздравления коллегам другие творческие коллективы Центра русской культуры: детский вокальный ансамбль «Русские карагоды» – младшая (рук. Ж. Гасянец) и старшая (рук. Н. Давыдова) группы, фольклорные ансамбли «Славянка» (рук. Е.Панова) и «Русичи» (рук. Т. Зубкова) и мужской коллектив «Вдохновение» (худ. рук. Н.Рябцов). Красивые слова признания самоотверженного труда хористов «Малинового звона», разнообразие грамот и букетов согревали сердца юбиляров в этот декабрьский вечер.

В честь 35-летия хора «Малиновый звон» грамоты от самоуправления Даугавпилса получили ветераны коллектива:

Павел Гончаров

Анастасия Федорова

Ирина Римане

Галина Сапун

Римантас Клепшис.

Также хористам и концертмейстерам, работавшим с хором в разные годы, торжественно были вручены грамоты от Управления культуры и от Центра русской культуры.

В свою очередь, хор "Малиновый звон" под руководством дирижера Павла Гончарова подготовили для зрителей чудесный концерт. В аранжировке прозвучали знакомые и новые композиции – «Амурские волны», Трава, моя трава», «Журавли», «Чертово колесо» и символ коллектива - песня «Малиновый звон».

Впереди у хора – выступление в литовском Висагинасе в празднике Дней русской культуры в совместном с другими творческими коллективами Русского дома концерте «С любовью из Даугавпилса», а в новом году - участие в фестивалях духовной, классической и народной песни, приглашения в другие города и страны и, конечно, репетиции, репетиции, репетиции…. Без этого - никак, ведь специфика хорового пения такова, что только совместными усилиями вокалистов, при полном внутреннем согласии и понимании творческого плана дирижера, можно рассчитывать на восхищенные возгласы зрителей: «Браво, «Малиновый звон»!»



Центр русской культуры