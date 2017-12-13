Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 11 декабря 2017 | 20:34

На 11 декабря 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- aвтослесари;

- автоэлектрики;

- администратор гостиницы;

- администратор офиса;

- ассистент радиолога;

- бармен (работа в Великобритании);

- бетонщики;

- бригадир (в области строительства);

- водители грузовых автомобилей (международные перевозки);

- водитель грузового автомобиля + закупщик скота;

- водитель грузового автомобиля (перевозка опасных грузов);

- врачи;

- главный бухгалтер;

- грузчик (мясоперерабатывающее предприятие);

- горничная (работа в Великобритании);

- дежурный охранник;

- доярки;

- жестянщик;

- инженер дорожного строительства;

- инженер -программист/ инженер -электронщик;

- инженер -технолог (машиностроение);

- инженер связи и телекоммуникаций;

- инженер-строитель систем тепло-, газо- и водоснабжения;

- инженеры -проектировщики;

- инженеры -строители;

- инспектор;

- интервьюер;

- каменщики;

- кассир (работа в Риге);

- кассиры в магазин;

- комплектовщик (работа в Риге);

- конструктор;

- кухонные рабочие;

- лаборант биомедицины;

- маляр;

- менеджер по продажам (работа в Польше);

- менеджер проекта;

- монтажник строительных конструкций;

- монтажник строительных металлоконструкций;

- монтёр низковольтных систем;

- монтёр связи и телекоммуникаций;

- мясник (работа в Германии);

- наладчик станков;

- оператор производства пиломатериалов;

- оператор швейного оборудования;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- организатор социальной помощи;

- отделочник;

- официанты;

- охранник мобильной группы;

- плотники;

- повара;

- подсобные рабочие;

- помощник людей с ограниченными возможностями;

- помощник руководителя строительных работ;

- портье (работа в Великобритании);

- программист;

- продавец- консультант;

- продавцы;

- производитель мясных изделий;

- работник торгового зала;

- работники службы бистро (работа в Риге);

- разработчик приложений (IT);

- руководители проекта;

- руководитель/ монитор- консультант;

- руководитель филиала (работа в Польше);

- сантехник;

- сборщик металлической мебели;

- сборщик трубопроводов;

- сварщики;

- скотник (Вайкуланы, Ликсна);

- слесари металлоконструкций;

- советник руководителя;

- социальный опекун;

- социальный реабилитолог;

- специалист по закупкам;

- специалист по обслуживанию клиентов (в сфере общественного питания) (работа в Риге);

- специалист по охране труда;

- специалисты по продажам;

- старший консультант;

- строитель;

- тестер компьютерных систем;

- техник строительных материалов;

- технический директор (в области коммунальных услуг);

- технолог швейного производства;

- тракторист (Варкавиеши, Ницгальская волость);

- учитель дошкольного физического воспитания;

- учитель изобразительного искусства;

- учитель литературы (Салиенская средняя школа);

- учитель социальных наук (Салиенская средняя школа);

- формовщик теста;

- фрезеровщики;

- швеи;

- штукатур;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёр;

- эрготерапевт.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 65436023, 20243873.

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369.



Государственное агентство занятости приглашает безработных в декaбре 2017 года посетить компьютерные курсы:

 Курс – Использование электронных услуг (13.12.2017.-14.12.2017.) – 2 дня

 Семинар – Подготовка CV и письма-заявки, использование портала вакансий (13.12.2017.) – 1 день.

Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:

 не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;

 старше 30 лет -

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту.

NVA