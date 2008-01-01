В ноябре уровень безработицы в Латгалии повысился до 15,7%

Новости Общество | 11 декабря 2017 | 20:19

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В ноябре уровень зарегистрированной безработицы в Латвии повысился до 6,7%, свидетельствует информация Государственного агентства занятости (ГАЗ), сообщает ЛЕТА.

В начале ноября на учете в ГАЗ состояло 61 014 безработных, в конце ноября — 61 538, то есть за месяц число зарегистрированных безработных увеличилось на 524.

Самая низкая безработица в ноябре была зарегистрирована в Рижском регионе — 4,2%, самая высокая — в Латгальском регионе — 15,7%. В Курземском регионе безработица составила 7,3%, в Видземском — 7,2%, в Земгальском — 6,2%.

В Риге безработица в ноябре составила 4%.

В конце ноября 2016 года безработица в Латвии составляла 8%.

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