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Вы, возможно, немножко слишком широко шагаете. Отсюда и трещина на брюках. Придется чуть-чуть умерить шаг.
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Новости Латвия | 11 декабря 2017 | 20:13
Во вторник ожидаются дожди, потеплеет до +8 градусов
Во вторник во многих местах в Латвии ожидаются дожди, ночью и утром возможен гололед и ледяной дождь, затем с юго-запада поступят теплые воздушные массы, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.
Больше всего осадков будет в Курземе и северо-западной части Видземе, на юго-востоке Латвии сильных осадков не ожидается. Во многих местах возможна дымка.
Минимальная температура воздуха ночью - от +1 до -4 градусов, во второй половине дня и вечером потеплеет до +4...+8 градусов.
Юго-восточный ветер днем сменится южным, юго-западным, его скорость в порывах будет достигать 9-14 м/сек. На морском побережье ветер будет сильнее, на западном берегу в Курземе - около 20 м/сек.
В Риге во вторник временами ожидается дождь и дымка, ночью возможен гололед. Ветер в порывах усилится до 13 м/сек, температура воздуха во второй половине дня и вечером повысится до +6...+7 градусов.
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