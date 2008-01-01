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Новости Культура | 11 декабря 2017 | 19:06

Выставка рождественских ёлочных украшений в Латгальской Центральной библиотеке

20 декабря в 15.30 в секторе отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки состоится открытие выставки рождественских ёлочных украшений, созданных даугавпилсскими педагогами визуального искусства и домоводства.

На выставке представлены 44 украшения 20 педагогов из 16 городских школ. Экспонаты выставки размещены на одной из нескольких ёлок, которые украшают библиотеку в преддверии зимних праздников. Спектр материалов, использованных в изготовлении ёлочных украшений, удивительно широк – от ниток и шерсти до бумаги, дерева и даже соломы.
Кропотливость и творческий подход педагогов видны в каждой из работ в независимости от техники исполнения, будь то вязание спицами или крючком, вышивание, валяние, вышивка бисером и т.д. Примечательно, что украшения объединяет цветовая гамма – все они выполнены в красно-белых тонах.
Выставка рождественских украшений будет доступна в секторе отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки целый месяц – с 12 декабря по 15 января. Таким образом, посетившие выставку смогут найти новые, оригинальный идеи и для преображения своей собственной праздничной ёлочки.
Выставку организует методическое объединение учителей визуального искусства и домоводства при Управлении образования Даугавпилса в сотрудничестве с Латгальской Центральной библиотекой.

Информацию подготовила:
Специалист по связям с общественностью ЛЦБ
Карина Кольцова
Тел.: 654 76345
э-адрес: karina.kolcova@lcb.lv

Daugavpils.lv

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