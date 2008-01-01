Изменения в декабрьском репертуаре: вместо «Дорогой Елены Сергеевны» - «Юбилей ‘98”

Новости Культура | 11 декабря 2017 | 19:05

По техническим причинам 17 декабря произойдут изменения в репертуаре Даугавпилсского театра: в 17:00 вместо спектакля «Дорогая Елена Сергеевна» состоится показ спектакля «Юбилей ‘98”.

Даугавпилсский театр приносит извинения зрителям за доставленные неудобства и информирует, что вернуть деньги можно в кассе Даугавпилсского театра до 17:00 17 декабря.

Кроме этого, театр предлагает альтернативные варианты.

Вариант первый. До 17:00 17 декабря можно получить назад потраченные на покупку билета на спектакль «Дорогая Елена Сергеевна» деньги, а ранее приобретенный билет обменять на билет на спектакль «Юбилей ‘98”. Таким образом вы сможете посмотреть «Юбилей ‘98” совершенно бесплатно.

Вариант второй. До 17:00 17 декабря можно получить назад потраченные на покупку билета на спектакль «Дорогая Елена Сергеевна» деньги, предъявив этот билет, а его сохранить, чтобы увидеть названный спектакль 21 января (начало в 17:00) бесплатно.

Обращаем внимание: возврат денег и обмен билетов возможны только в кассе Даугавпилсского театра до 17 декабря. После 17 декабря возвращать деньги и менять билеты не будут.

Daugavpils.lv