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Вы, возможно, немножко слишком широко шагаете. Отсюда и трещина на брюках. Придется чуть-чуть умерить шаг.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 11 декабря 2017 | 19:05
Изменения в декабрьском репертуаре: вместо «Дорогой Елены Сергеевны» - «Юбилей ‘98”
По техническим причинам 17 декабря произойдут изменения в репертуаре Даугавпилсского театра: в 17:00 вместо спектакля «Дорогая Елена Сергеевна» состоится показ спектакля «Юбилей ‘98”.
Даугавпилсский театр приносит извинения зрителям за доставленные неудобства и информирует, что вернуть деньги можно в кассе Даугавпилсского театра до 17:00 17 декабря.
Кроме этого, театр предлагает альтернативные варианты.
Вариант первый. До 17:00 17 декабря можно получить назад потраченные на покупку билета на спектакль «Дорогая Елена Сергеевна» деньги, а ранее приобретенный билет обменять на билет на спектакль «Юбилей ‘98”. Таким образом вы сможете посмотреть «Юбилей ‘98” совершенно бесплатно.
Вариант второй. До 17:00 17 декабря можно получить назад потраченные на покупку билета на спектакль «Дорогая Елена Сергеевна» деньги, предъявив этот билет, а его сохранить, чтобы увидеть названный спектакль 21 января (начало в 17:00) бесплатно.
Обращаем внимание: возврат денег и обмен билетов возможны только в кассе Даугавпилсского театра до 17 декабря. После 17 декабря возвращать деньги и менять билеты не будут.
Daugavpils.lv
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