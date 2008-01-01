Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

11 декабря

Именины:
Валдемарс, Валдис, Волдемарс / Андрей, Анна, Василий

Гороскоп на день

Рак
22 июня
- 22 июля

Вы, возможно, немножко слишком широко шагаете. Отсюда и трещина на брюках. Придется чуть-чуть умерить шаг.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
-1 .. -3 C
Утро
-1 .. -3 C
День
.. -2 C
Вечер
.. 2 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {119}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Шум на работе! Как действовать? {1}

5. В автоаварии тяжело пострадал возница гужевой повозки

6. Даугавпилс стал самым дружественным самоуправлением для волонтеров

7. Кто поможет бездомному Антону? {8}

8. Ушли в мир иной...

9. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

10. Автобусы и трамваи {153}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {153}

 

Новости Культура | 11 декабря 2017 | 19:05

Изменения в декабрьском репертуаре: вместо «Дорогой Елены Сергеевны» - «Юбилей ‘98”

По техническим причинам 17 декабря произойдут изменения в репертуаре Даугавпилсского театра: в 17:00 вместо спектакля «Дорогая Елена Сергеевна» состоится показ спектакля «Юбилей ‘98”.

Даугавпилсский театр приносит извинения зрителям за доставленные неудобства и информирует, что вернуть деньги можно в кассе Даугавпилсского театра до 17:00 17 декабря.
Кроме этого, театр предлагает альтернативные варианты.
Вариант первый. До 17:00 17 декабря можно получить назад потраченные на покупку билета на спектакль «Дорогая Елена Сергеевна» деньги, а ранее приобретенный билет обменять на билет на спектакль «Юбилей ‘98”. Таким образом вы сможете посмотреть «Юбилей ‘98” совершенно бесплатно.
Вариант второй. До 17:00 17 декабря можно получить назад потраченные на покупку билета на спектакль «Дорогая Елена Сергеевна» деньги, предъявив этот билет, а его сохранить, чтобы увидеть названный спектакль 21 января (начало в 17:00) бесплатно.
Обращаем внимание: возврат денег и обмен билетов возможны только в кассе Даугавпилсского театра до 17 декабря. После 17 декабря возвращать деньги и менять билеты не будут.

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 