9 декабря во всех красках засверкала главная Рождественская ёлка города

Новости Общество | 11 декабря 2017 | 19:02

Год близится к завершению. Это время, когда в сердце каждого появляется чувство ожидания чуда, радости, положительных эмоций. Ведь наступила долгожданная предрождественская пора.

Вторая половина субботы 9 декабря собрала на площади Единства сотни горожан, которые пришли увидеть, как зажгутся огни на самой большой и красивой рождественской ёлке города. В этом году на ней не только роскошные снежинки, но и музыкальные ноты. Ведь Даугавпилс в ожидании звонкого Рождества.

В этот день свои двери для детишек открыл долгожданный Дом гномов. Посетителей сказочного теремка ждут сюрпризы. К гномам присоединились снеговики – музыканты, которым музыкальные инструменты помогают сообщать о приближении звонкого Рождества.

Актёры даугавпилсского театра совершали кругосветное путешествие, чтобы посмотреть, как в других странах встречают Рождество. Весёлые Джек и Джессика вместе с участниками праздника исполняли танцы этих стран, выполняли традиционные рождественские задания. Один из победителей конкурса получил бесплатный билет на пьесу ,,Чипполино”.

Горожан ожидает еще множество сюрпризов, которые создадут это звонкое, звучащее рождественское настроение.

Все дети с радостью встретили Деда мороза. Он всем помогал на многих языках произносить праздничное ,,Светлого Рождества!” После традиционного счёта засверкала ёлка и ангел на её макушке заиграл в свою дудочку о том, что время ожидания чуда началось. Красок во всё происходящее добавил салют.

После все отправились на открытие городского катка. Маленькие гномы – фигуристы из Ругельского дошкольного учреждения показывали свой мастеркласс.

Впечатлений и сюрпризов еще будет много.

Программу рождественских и новогодних мероприятий можно посмотреть на портале daugavpils.lv

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