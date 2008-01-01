Понедельник, 11 декабря: возможен мокрый снег

Новости Латвия | 11 декабря 2017 | 09:20

Пресс-фото Пресс-фото

На территории Латвии утром и днем температура будет чуть ниже нуля, а скорость ветра около 5 м\с.

На востоке и западе страны в течение дня температура воздуха составит -3..-1 градус. Велика вероятность осадков в виде снега.

В Риге сегодня будет облачно, местами мокрый снег. Температура воздуха около 0 градусов.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM