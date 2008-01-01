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Сегодня вы будете иметь возможность и силы повлиять на жизнь других людей. Воспользуйтесь этой способностью мудро.
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Новости Латвия | 11 декабря 2017 | 09:20
Понедельник, 11 декабря: возможен мокрый снег
На территории Латвии утром и днем температура будет чуть ниже нуля, а скорость ветра около 5 м\с.
На востоке и западе страны в течение дня температура воздуха составит -3..-1 градус. Велика вероятность осадков в виде снега.
В Риге сегодня будет облачно, местами мокрый снег. Температура воздуха около 0 градусов.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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