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Новости Латвия | 11 декабря 2017 | 09:20

Понедельник, 11 декабря: возможен мокрый снег

Пресс-фото

На территории Латвии утром и днем температура будет чуть ниже нуля, а скорость ветра около 5 м\с.

На востоке и западе страны в течение дня температура воздуха составит -3..-1 градус. Велика вероятность осадков в виде снега.

В Риге сегодня будет облачно, местами мокрый снег. Температура воздуха около 0 градусов.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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