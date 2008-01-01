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Новости В мире | 10 декабря 2017 | 17:31

В Осло вручена Нобелевская премия мира

AP

Имя обладателя награды этого года Норвежский нобелевский комитет представил в октябре, присудив ICAN премию за новаторские усилия по достижению запрета на применение ядерного оружия на основе договоров.

В Осло Нобелевская премия мира 2017 года вручена представителям Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN). Почётную грамоту, нобелевскую медаль и девять миллионов шведских крон (около $1,1 миллиона) получили исполнительный директор ICAN гражданка Швеции Беатрис Фин и 85-летняя японка Сэцуко Тэрлоу. Последняя в подростковом возрасте пережила атомную бомбардировку Хиросимы и потом много лет добивалась запрета ядерного оружия.

"Главный посыл ICAN заключается в том, что, пока ядерное оружие существует, мир не будет в безопасности. Этот посыл вызывает отклик у миллионов людей, чувствующих, что угроза применения ядерного оружия сейчас как никогда велика, не в последнюю очередь из-за ситуации в КНДР", — отметила председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.

Организация ICAN основана в 2007 году, объединяет 468 общественных организаций в более чем 100 странах мира.

Mixnews.lv

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