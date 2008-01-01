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Новости Культура | 9 декабря 2017 | 21:19
Определены победители конкурсной выставки MEMORY BOX
В преддверии празднования 100-летия Латвийской Республики и проведения мероприятия 2-го Латвийского международного биеннале керамики, Латвийский центр современной керамики в сотрудничестве с Даугавписским Арт-центром им.М.Ротко открыл международную конкурсную выставку "Сундук воспоминаний" (MEMORY BOX) и объявил победителей.
Для выставки в Центре Ротко из 209 работ было отобрано 77, в том числе 11 — это работы латвийских мастеров и 66 – зарубежных. Это миниатюрное отображение в глине личных воспоминаний художников, их «Сундуки воспоминаний», которые дополнены краткими описаниями.
Международное жюри в составе: Валды Подкалне (Латвия), художница; Иевы Наглигни (Латвия), художница, куратор Рижского музея фарфора; Мариса Чачки (Латвия), художник, заместитель руководителя Даугавпилсского Арт-центра им.Марка Ротко; Расы Стружиене (Литва), руководитель павильона керамики Паневежской городской художественной гелереи; Пилле Калевисте (Эстония), художница; Валентина Петько (Латвия), художник, куратор выставки, перед открытием выставки определило ее победителей.
Инга Голдберга, исполнительный директор Даугавпилсской городской думы, во время открытия выставки приветствовала художников и объявила лауреатов конкурнской выставки.
ВОЗМОЖНОСТЬ ОРГАНИЗОВАТЬ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ВЫСТАВКУ В ДАУГАВПИЛССКОМ АРТ-ЦЕНТРЕ ИМ.МАРКА РОТКО ЖЮРИ ПРИСУДИЛО ХУДОЖНИЦЕ ИЗ ФИНЛЯНДИИ KIRSI KIVIVIRTA. В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ДВЕ ВЕНГЕРСКИЕ ХУДОЖНИЦЫ — ZSOFIA KARSAI И MARTA RADICS — ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ОРГАНИЗОВАТЬ ОБЩУЮ ВЫСТАВКУ.
ОДНА ИЗ ЛАУРЕАТОВ ВЫСТАВКИ — KWAN SAU MAN, ХУДОЖНИЦА ИЗ КИТАЯ — ТОЖЕ ПОЛУЧИЛА ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТВОВАТЬ В VI МЕЖДУНАРОДНОМ СИМПОЗИУМЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ИСКУССТВА „CERAMIC LABORATORY”. ХУДОЖНИЦА ILZE EMSE-GRĪNBERGA ИЗ ЛАТВИИ ПОЛУЧИЛА ПРИЗ — ПОДАРОЧНУЮ КАРТУ НА 100 EUR ОТ СПОНСОРА SIA „KERAMSERVISS”.
Конкурсную выставку «Сундук воспоминаний» в Даугавпилсском Арт-центре им.Марка Ротко можно посмотреть до 21 января 2018 года. Также будет издан каталог выставки.
Даугавпилсский Арт-центр им.Марка Ротко
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