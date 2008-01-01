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Сегодня у вас есть все шансы склонить на свою сторону даже самого несговорчивого из потенциальных союзников. Случай редкостный, рекомендуется воспользоваться, хотя бы просто так, про запас.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 9 декабря 2017 | 20:42
В выходные выглянет солнце, станет прохладнее
В конце недели в Латвии местами выглянет солнце, осадков будет мало, свидетельствует прогноз. Только в Курземе местами ожидаются дождь и мокрый снег, сообщает ЛЕТА.
Температура воздуха в субботу ночью и днем составит 0..+5 градусов, в воскресенье ночью и днем понизится до -1..+4 градусов. В Латгале выпадет небольшой снег.
В понедельник мороз усилится, а со вторника в Латвию снова придут теплые воздушные массы с Атлантического океана.
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