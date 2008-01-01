Умер известный российский актер Леонид Броневой

Новости В мире | 9 декабря 2017 | 20:05

В России в возрасте 88 лет в субботу, 9 декабря, умер известный артист театра и кино Леонид Броневой. Об этом сообщил директор театра Марк Варшавер, пишут РИА Новости.

Причиной смерти народного артиста СССР Леонида Броневого стала затяжная болезнь. Об этом ТАСС сообщил директор столичного театра «Ленком» Марк Варшавер.

Варшавер добавил, что прощание с актером пройдет в «Ленкоме».

«Смерть Леонида Броневого — большая потеря для театра, громадная», — отметил директор учреждения.

Броневой скончался ранее в субботу около семи утра. Актеру было 88 лет.

«Леонид Сергеевич скончался сегодня в больнице в Москве после тяжелой болезни», — сказал он.

Броневой известен по ролям в таких фильмах, как «Покровские ворота», «Семнадцать мгновений весны» и «Тот самый Мюнхгаузен».

Леонид Броневой служил в театрах «Ленком», Московский драматический театр на Малой Бронной и Иркутский драматический театр. В его репертуаре спектакли «Ромео и Джульетта», «Чайка», «Вишневый сад», «Женитьба» и «День опричника».

TVnet.lv