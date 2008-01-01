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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 9 декабря 2017 | 19:42
Элксниньш не исключает очередной переворот в Даугавпилсской думе
В будущем в Даугавпилсской думе может произойти еще один переворот, заявил на съезде партии "Согласие" 9 декабря 2017 года представляющий ее депутат Даугавпилсской гордумы Андрей Элксниньш, - сообщает ЛЕТА.
Фракция "Согласия" в Даугавпилсской думе допустила ошибки, но несмотря на это, "мы не предали доверие наших даугавпилсских избирателей — мы в несколько раз увеличили доверие жителей", — отметил он.
Элксниньш напомнил о произошедшей вскоре после выборов самоуправлений смене власти в Даугавпилсе, когда он был смещен с должности мэра договорившимися между собой политиками, и пообещал продолжать бороться за выполнение программы "Согласия".
"Думаю, этот переворот в думе был не последним, в будущем будет еще один", — сказал он.
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