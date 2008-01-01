Когда начнет курсировать поезд Даугавпилс-Вильнюс?

Новости Экономика | 9 декабря 2017 | 19:39

Литовская сторона еще летом текущего года заявила о намерении открыть пассажирское железнодорожное сообщение между Даугавпилсом и Вильнюсом. Но поезд до сих пор не запущен. Накануне министр транспорта Литвы Рокас Масюлис предположил, что, тем самым, Латвия может мстить за разобранный участок до Реньге. Одновременно Latvijas dzelzceļš (LDz) отвергает все упреки, так как разрешение выдает Администрация железных дорог.

Напомним, что Lietuvos gelezinkeliai ("Литовские железные дороги") в середине этого года сообщила, что планирует возить пассажиров из Турмантаса (ред.: - приграничный город) в Даугавпилс, но на это необходимо согласие Latvijas dzelzceļš. Сейчас "Литовские железные дороги" не возят пассажиров в Латвию.

Представитель Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас сказал BNS, что согласование документов с латвийской стороной начато еще летом. Сейчас ожидается, что разрешение будет дано до конца этого года.

"Мы очень удивились, что это разрешение латвийской стороной не было выдано. Есть такое слабое подозрение, что, может быть, это связано с нашим участком до Реньге и что это скорее не экономический, а политический шаг", - сказал Масюлис на "правительственном часе" в литовском Сейме в четверг.

Как пишет литовский портал ntts.lt, "Литовская железная дорога" уже даже составила расписание: утренний поезд на Даугавпилс пойдет в 7.56 (из Вильнюса – в 5.40) и прибудет в Даугавпилс примерно в половине девятого (8.30). Обратный поезд из Даугавпилса выйдет в 15.40 и в Висагинасе будет в 16.16. Планируется, что поезд на Даугавпилс и обратно будет курсировать по субботам и воскресеньям.

Одновременно, руководитель пресс-службы LDz Марис Озолс пояснил порталу Delfi, что решение об открытии пассажирского сообщения принимает не предприятие, а Администрация железных дорог. Она выдвигает ряд условий по переводу документов на латышский язык, обучению персонала и машинистов. Пока эти условия выполнены не будут, лицензия не может быть получена.

Делфи