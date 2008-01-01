Самые активные латвийские европарламентарии: один Зиле равен 328 Григуле

Новости Латвия | 9 декабря 2017 | 19:02

Пресс-фото Пресс-фото

В Европейском парламенте самым активным депутатом от Латвии стал Роберт Зиле, а наименее заметной была Ивета Григуле — таковы данные портала MEPRanking.eu, где представлен анализ работы европарламентариев.

MEPRanking.eu сравнивает данные об активности парламентариев — насколько часто они задают вопросы, участвуют в дебатах, поддерживают инициативы, выполняя свои обязанности народных избранников. С полной методологией можно ознакомиться здесь.

Результаты свидетельствуют, что самым активным латвийским европарламентарием стал Роберт Зиле («Национальное объединение»), который заработал в общей сложности 118 пунктов, попав в топ-20 из 751 депутата Европарламента.

Второе место среди представителей Латвии заняла Сандра Калниете («Единство») с 74 пунктами, третий — Кришьянис Кариньш («Единство») с 69,2 пункта.

Остальные отстают достаточно серьезно: у Андрея Мамыкина («Согласие») 29 пунктов, у Артиса Пабрикса («Единство») — 22 пункта, у Татьяны Жданок (Русский союз Латвии) — только 13 пунктов.

Топ латвийских европарламентариев закрывают Инесе Вайдере («Единство») с 6 пунктами и Ивета Григуле (Союз «зеленых» и крестьян) с 0,36 пункта. Григуле по активности среди всех депутатов Европарламента занимает 738-е место. И, по этой методологии, один Роберт Зиле такой же эффективный представитель, как 328 Григуле.

LSM