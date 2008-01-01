Вымирающие деревни у российской границы: один житель на все село

Новости Общество | 9 декабря 2017 | 18:56

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Село Демерово, что близ Балтинавы и в 3 километрах от российской границы, некогда было одним из ведущих в животноводстве и земледелии. Сейчас в нем осталось 9 жителей. В соседней деревне Пундури — одна жительница, рассказывает передача Латвийского телевидения 4. studija.

Во всем Балтинавском крае сегодня 1 200 жителей. В 1925 году на этой территории жили 11 500 человек. Из 80 сел и деревень осталось 30.

В том же Демерово когда-то жило больше 30 человек. Сейчас — 9. Одна из старейших — Тамара, ее дом здесь уже 70 лет. Работала в магазине, потом бригадиром в колхозе. Сейчас живет с двумя сыновьями, держит скотину и выживает, как может.

«Все села полны людьми были, много народу, дома строили и думали еще строить. Дом культуры был, аптека, магазин, почта. Сейчас ничего, нет людей», — говорит Тамара. В Демерово теперь даже автолавка не заезжает.

В другом селе, Пундури, все население — одна жительница. На дверей в брошенном шестиквартирного дома висят замки. Дом — оказавшийся в нескольких сотнях метров от российской границы — был построен для работников колхозной фермы. Фермы давно нет, замечает 4. studija.

Средняя школа в Балтинаве — единственная, которая еще работает. Ее директор Имант Слишанс говорит: границу безопасной делают не заборы, а «главное — люди».

LSM