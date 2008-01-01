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Новости Общество | 8 декабря 2017 | 20:23
Примут решение о локальном планировании в микрорайоне Ругели
Поселок Ругели – один из самых молодых микрорайонов города. Строился он как спальный район для работников планируемой Даугавпилсской ГЭС. Электростанцию так и не построили, а поселок разросся, включив в себя как многоэтажную, так и частную застройку.
Пустыри, которые предназначались для строительства социально-бытовой инфраструктуры, магазинов и дома культуры, за два десятка лет заросли кустарником, а жители поселка протоптали по ним свои стежки-дорожки для того, чтобы быстрее попасть от автобусной остановки до своего дома. И если в летний сезон ходить по ним не страшно, то зимой темно и не уютно. Освещение пешеходных дорожек – дело дорогостоящее, требующее планирования не только самих коммуникаций, но и улиц, подъездных путей и их инфраструктуры. И кажется дело сдвинулось – 7 декабря на Комитете по развитию и Финансовом комитете решался вопрос о начале локального планирования территории микрорайона.
На основе локального плана разработают проект постройки улиц и подъездных путей к домам, пешеходных и велодорожек, а также зеленых зон и скверов. Другими словами, зону пустырей собираются облагородить. Рассмотрят вопрос и о возможном переносе автобусной остановки так, чтобы жителям близлежащих домов было удобно до нее добираться. При наличии улиц это будет вполне выполнимая задача. Мысль о том, чтобы заасфальтировать уже существующие дорожки к домам отбросили сразу из-за хаотичности их расположения.
На заседаниях Комитетов Думы депутаты решили, что микрорайон достоин современной удобной планировки и направили проекты решения для рассмотрения на очередное заседание Думы. В Департаменте городского планирования и строительства обещают, что при составлении локального плана учтут пожелания жителей микрорайона. О начале официального публичного обсуждения, которое продлиться 4 недели сообщат дополнительно, но уже сейчас свои предложения можно оставить в Департаменте городского планирования и строительства по адресу ул. Райня, 28.
Daugavpils.lv
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