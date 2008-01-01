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Новости Общество | 8 декабря 2017 | 20:21
Социальная служба проведет много Рождественских мероприятий
Учреждение Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» полным ходом готовится к Рождественским и Новогодним праздникам. Как всегда, состоится традиционный благотворительный Рождественский базар. Его открытие состоится 12 декабря в 10.00 в Дневном центре для лиц с нарушениями умственного характера на ул. Архитекту, 21.
Ярмарка будет работать в Дневном центре с 8.00 до 16.00. А 20 и 21 декабря с 10.00 до 16.00 работы наших клиентов будут представлены горожанам и гостям Даугавпилса на улице Ригас, 22а, в Доме Единства (в помещениях бывшего книжного магазина GLOBUSS). Приглашаем всех приобрести подарки, сувениры и полезные вещи для ваших близких и друзей!
Для детей клиентов Социальной службы будет организован целый ряд мероприятий.
1. В сотрудничестве с обществом “Uzticības fonds” 19 декабря пройдут два мероприятия: в 15.00 и 17.00. В первом будут участвовать дети из Социального дома, а во втором – дети с ограниченными возможностями, в том числе, с аутизмом. На этом мероприятии будут выдаваться подарки от Социальной службы и от спонсоров.
2. В сотрудничестве с детско-юношеским центром “Jaunība” 20.12 в большом зале нового корпуса Даугавпилсского Университета (улю Парадес, 1) в 17.00 состоится спектакль для детей из семей со статусом малоимущих или малообеспеченных, приемных и опекунских семей. Также будут выдаваться подарки от Социальной службы.
3. В сотрудничестве с Красным Крестом 29.12. в Дневном центре “Saskarsme” на ул. Лиепаяс, 4 состоится мероприятие для детей с ограниченными возможностями, которые перемещаются на коляске. Также с подарками от Социальной службы и Красного Креста.
C более подробной информацией о других мероприятиях можно ознакомиться ЗДЕСЬ
Учреждение Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» выражает благодарность всем вышеупомянутым партнерам, а также Латгальской центральной библиотеке, Даугавпилсскому Краеведческому и художественному музею за сотрудничество в организации мероприятий для детей клиентов Социальной службы.
Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным отношениям и электронным услугам Марина Горкина
Daugavpils.lv
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