Центр белорусской культуры приглашает на поэтический вечер

Новости Культура | 8 декабря 2017 | 10:49

ЦБК ЦБК

Во вторник, 19 декабря 2017 года, в 17.00, в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоится очередной музыкально-поэтический вечер известного в Даугавпилсе семейного и творческого союза: авторов сборников стихов и исполнителей песен Людмилы Вилюмы и Евтихия Коноплёва.

Евтихий Коноплев – член Русской писательской организации Латвии, член Российского союза писателей, координатор Русской писательской организации Даугавпилса, автор нескольких сборников стихов.

Людмила Вилюма - член Русской писательской организации Латвии, член Русской писательской организации Даугавпилса, тоже автор нескольких сборников стихов.

В 2015 году они посвятили 740-летию Даугавпилса сборник песен “Два сердца”. А в прошлом году издали две книги: Евтихий Коноплев - “Серебряной тропою...”, Людмила Вилюма - “Тропинка в полвека длиной”.

Людмила Вилюма и Евтихий Коноплев – частые гости в Центре белорусской культуры, где каждый творческий сезон проходят их литературные вечера. Они являются активными членами белорусского культурно-просветительского общества «Уздым». На творческом вечере Л.Вилюма и Е.Коноплев будут читать свои стихи, петь песни, общаться с единомышленниками. Праздничный вечер украсят музыкальные номера: выступление хоровой капеллы ЦБК «Спадчына», поэта и исполнителя Анатолия Галлера, барда Виталия Михайловского и других.

Приглашаем всех любителей поэтического слова и музыки на вечер «Вдохновение», который состоится во вторник, 19 декабря 2017 года, в 17.00, в Центре белорусской культуры по адресу: г.Даугавпилс, ул.Алеяс, 68-1А (вход со двора).

Сердечно приглашаем!



Центр белорусской культуры