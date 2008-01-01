Чемпион-параолимпиец потребовал премию за «золото» на чемпионате мира

Новости Спорт | 8 декабря 2017 | 10:41

LSM LSM

Полмиллиона евро выделило недавно правительство на премирование латвийских спортсменов за высокие достижения в спорте. В общей сложности — 35 человек: скелетонисты, бобслеисты, борцы, баскетболисты и другие. В числе прочих и параолимпийцы. Но оказалось, что порой для получения премии недостаточно и золота чемпионата мира. По мнению параолимпийца Дмитрия Силова — государство несправедливо с ним обошлось. Но, как удалось выяснить передаче «Сегодня вечером» на LTV7, помощь спортсмену окажет самоуправление его родной Краславы.

Лето этого года принесло латвийскому параолимпийцу Дмитрию Силову золотую медаль, он впервые стал чемпионом мира в метании копья. Соревнования по легкой атлетике среди параолимпийцев проходили в Лондоне. И вот неделю назад Совет национального спорта назвал имена спортсменов, которые получат денежные призы за выдающиеся достижения в спорте за прошедший год. Имени Дмитрия Силова в списке не оказалось.

«Я выступаю с 2005 года. Три года назад сменил специализацию, я получил травму колена и не мог больше прыгать в длину, и перешел на копьё. Но 12 лет я шел к чемпионату мира, чтобы выиграть золото, я его выиграл, а от страны получил баранку», - рассказал Силов LTV7.

Благодаря награде от государства за серебро на предыдущем чемпионате мира, Дмитрий мог не работать, а полностью посвятить себя спорту. Потому и результат в этом году оказался таким хорошим, уверен параолимпиец.

«Было вложено очень много сил в этот чемпионат мира, чтобы выступить так, как я выступил. Я превзошел рекорд Европы, рекорд чемпионатов мира… Все силы, пот, кровь и финансы были вложены в этот чемпионат мира. Я считаю спорт своей работой. Я просто отдан был спорту весь год. Полностью — от а до я», - уверен спортсмен.

Теперь придется совмещать тренировки с работой, которую ещё надо найти, говорит Дмитрий. Иначе придётся уехать за границу. Под действием эмоций Дмитрий написал гневный пост на своей странице в социальной сети Facebook. Который, впрочем, вскоре удалил. В Латвийском паралимпийском комитете высказывания спортсмена осудили.

«Дмитрий считает, что может не работать, что он может только тренироваться. И когда едет на соревнования, его цель — получить премию. И мне стыдно за то, что он сделал, и за его пост в Facebook, как он отзывался о латвийском государстве. Потому, что латвийское государство уж точно не виновато», - считает президент общества «Латвийский параолимпийский комитет» Дайга Дадзите.

Как пояснили в Министерстве образования, денежные вознаграждения за выдающиеся достижения в спорте предусмотрены законом. Порядок присуждения премий определяют правила Кабинета министров.

«В этом году наши спортсмены очень хорошо стартовали и в Европе, и в мире. И чтобы мы могли присудить денежное вознаграждение всем, у кого есть право на это, необходимо более чем 1 660 000 евро. К сожалению, в спортивным бюджете государства таких средств нет. У нас в спортивном бюджете для денежных вознаграждений предусмотрено 42 000 евро», - признал директор департамента спорта Министерства образования и науки Эдгар Северс.

В итоге на премии удалось выделить около полумиллиона евро, но и этого оказалось недостаточно. И потому спортивный совет, оценив по нескольким критериям значимость спортивных достижений, премии присудил не всем спортсменам. Кроме Дмитрия Силова без вознаграждения остались ещё более сотни спортсменов.

«Оценивая конкретные достижения, конкретно в случае с Дмитрием Силовым нам надо честно признать, что конкуренция была не такая большая, как в других случаях. Дмитрий Силов победил в Чемпионате мира, он первый латвийский спортсмен-параолимпиец, метнувший копье дальше всех, но конкурентов было только шестеро. А рубеж - 10 спортсменов, чтобы получить денежное вознаграждение. За исключением, когда есть финансы в достаточном объеме. В данном случае у нас не было достаточных средств», - пояснил Северс.

Теперь параолимпиец надеется, что хоть какую-то помощь ему окажет родное самоуправление Краславы. Там уже пообещали разобраться в ситуации.

Впрочем, в министерстве образования признают, что система вознаграждений не совершенна и сейчас в Спортивном совете идут дискуссии о её пересмотре. Поскольку в Латвии около 90 спортивных федераций и мировой чемпионат есть почти для каждого вида спорта.

LSM