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Новости Латвия | 8 декабря 2017 | 10:30

Пятница, 8 декабря: на смену серости придет ясная погода

Пресс-фото

Сегодняшний тень обещает быть серым и мокрым, но ближе к вечеру небо над Латвией прояснится и выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

К полудню скорость ветра снизится, а днем воздух может прогреться до +1..+6 градусов.

В Риге в первой половине дня ожидаются осадки, однако после обеда они должны закончиться, а небо прояснится.

LSM

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