Новости Спорт | 7 декабря 2017 | 20:27

В спорткомплексе 16 средней школы состоялся Международный турнир по карате “Baltic Funakoshi Cup - 2017”, который приурочен в этом году 38-летию карате в Даугавпилсе.

На соревнования, организованные Даугавпилсской Академией Карате “LFSKA” (президент А.Комар) в сотрудничестве с Городским Департаментом Спорта и Молодёжи, собралось около 200 юных каратистов.

Мальчишки и девчонки в белых кимоно сражались в своих возрастных категориях за награды в трёх разделах: КАТА, КUMITE и OPEN - KUMITE. Было разыграно 39 комплектов наград и 12 Суперкубков “Baltic Funakoshi Cup”, которые присуждались лучшим каратистам по сумме выступлений в КАТА и КUMITE в каждой возрастной группе.

Даугавпилс был представлен каратистами из Академии "LFSKA", которые в упорной борьбе завоевали 8 первых (Александра Петровска, Андрей Лялин(дважды), Ерик Медников(трижды), Вилнис Кокинс и Ксения Семёнова), 6 вторых (Александра Петровска, Сергей Киреев, Милана Севостьянова(дважды), Вероника Богданова и Диана Богданова) и 3 третьих места (Мартиньш Габриел Леншс, Вилнис Кокинс и Эдвин Юршенс). Два Суперкубка “Baltic Funakoshi Cup” остались в Даугавпилсе. Эрик Медников и Андрей Лялин стали обладателями суперкубков за отличные выступления в своих подгруппах.

В торжественной обстановке были вручены медали и кубки призёрам турнира, а также памятные подарки всем представителям команд и рефери, принявшим активное участие в турнире.

На параде открытия Чемпионата были вручены дан-сертификаты Мастерам академии, сдавшим ранее экзамены патриарху современного карате К. Фунакоши (10 дан,США): М.Киреев-4 дан, В.Кукян-3дан, В.Горшечников-3дан, И.Медникова-3дан и Э.Медников-1дан. Cтало также известно, что руководителю Академии карате Андрею Комару присвоен 7дан!

Администрация Академии Карате “LFSKA” благодарит Всех каратистов Академии и Городской Департамент Спорта и Молодёжи за отличную работу и поддержку!



Более подробная информация на домашней странице Академии “LFSKA”: www.karateshotokan.lv





Автор: info „LFSKA”

Daugavpils.lv