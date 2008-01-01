Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

7 декабря

Именины:
Анта, Антония, Дзиркстите / Александр, Евгений, Екатерина

Гороскоп на день

Овен
21 марта
- 20 апреля

Сегодня в глубине вашего подсознания может проснуться сила достаточно мощная для осуществления самых несбыточных надежд. Если сумеете ее использовать в мирных целях - считайте - повезло, оставите без внимания - отделаетесь головной болью.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
.. -2 C
Утро
-1 .. -3 C
День
-1 .. 1 C
Вечер
1 .. 3 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {119}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Шум на работе! Как действовать? {1}

5. СГД в Даугавпилсе по четвергам теперь работает до 19.00

6. Кто поможет бездомному Антону? {8}

7. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

8. Автобусы и трамваи {153}

9. Назначены руководители предприятий ПЖКХ и «Лабиекартошана»

10. Даугавпилс стал самым дружественным самоуправлением для волонтеров

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {153}

 

Новости Спорт | 7 декабря 2017 | 20:27

Карате. Baltic Funakoshi Cup 2017

В спорткомплексе 16 средней школы состоялся Международный турнир по карате “Baltic Funakoshi Cup - 2017”, который приурочен в этом году 38-летию карате в Даугавпилсе.

 На соревнования, организованные Даугавпилсской Академией Карате “LFSKA” (президент А.Комар) в сотрудничестве с Городским Департаментом Спорта и Молодёжи, собралось около 200 юных каратистов.
Мальчишки и девчонки в белых кимоно сражались в своих возрастных категориях за награды в трёх разделах: КАТА, КUMITE и OPEN - KUMITE. Было разыграно 39 комплектов наград и 12 Суперкубков “Baltic Funakoshi Cup”, которые присуждались лучшим каратистам по сумме выступлений в КАТА и КUMITE в каждой возрастной группе.
Даугавпилс был представлен каратистами из Академии "LFSKA", которые в упорной борьбе завоевали 8 первых (Александра Петровска, Андрей Лялин(дважды), Ерик Медников(трижды), Вилнис Кокинс и Ксения Семёнова), 6 вторых (Александра Петровска, Сергей Киреев, Милана Севостьянова(дважды), Вероника Богданова и Диана Богданова) и 3 третьих места (Мартиньш Габриел Леншс, Вилнис Кокинс и Эдвин Юршенс). Два Суперкубка “Baltic Funakoshi Cup” остались в Даугавпилсе. Эрик Медников и Андрей Лялин стали обладателями суперкубков за отличные выступления в своих подгруппах.
В торжественной обстановке были вручены медали и кубки призёрам турнира, а также памятные подарки всем представителям команд и рефери, принявшим активное участие в турнире.
На параде открытия Чемпионата были вручены дан-сертификаты Мастерам академии, сдавшим ранее экзамены патриарху современного карате К. Фунакоши (10 дан,США): М.Киреев-4 дан, В.Кукян-3дан, В.Горшечников-3дан, И.Медникова-3дан и Э.Медников-1дан. Cтало также известно, что руководителю Академии карате Андрею Комару присвоен 7дан!
Администрация Академии Карате “LFSKA” благодарит Всех каратистов Академии и Городской Департамент Спорта и Молодёжи за отличную работу и поддержку!

Более подробная информация на домашней странице Академии “LFSKA”: www.karateshotokan.lv


Автор: info „LFSKA”

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 