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Новости Общество | 7 декабря 2017 | 20:15

Предприниматели Латгалии требуют от правительства снижения налогов

Необходимо снизить ставку подоходного налога с предприятий (ПНП) в Латгалии, резко сократить число занятых в общественном секторе, снизить тариф на энергоресурсы и налог на автотранспорт для латгальских предпринимателей – это пункты резолюции, направленной Кабинету министров участниками бизнес-конференции, состоявшейся 6 декабря в Резекне.

Необходимо снизить ставку подоходного налога с предприятий (ПНП) в Латгалии, резко сократить число занятых в общественном секторе, снизить тариф на энергоресурсы и налог на автотранспорт для латгальских предпринимателей – это пункты резолюции, направленной Кабинету министров участниками бизнес-конференции, состоявшейся 6 декабря в Резекне.
Правительство постоянно повышает налоги и влияет на рост стоимости энергоресурсов, из-за чего снижается конкурентоспособность предприятий региона, и они вынуждены работать в режиме выживания – так описывают ситуацию участники съезда «Бизнес-среда в Латгалии».

Ни Латгальский план действий, ни Латгальская экономическая зона не способны помочь стремительному развитию региона, указала председатель правления швейного SIA Nemo, председатель регионального отделения Латвийской торгово-промышленной палаты Инга Земдега-Грапе. Действующая схема влияет на бизнес негативно – это показывает опыт последних 30 лет:

«Численность населения снижается, рентабельность предприятия падает, очень большая безнадежность от того, что мы оказались в той точке, откуда нам нужно или повернуть в противоположную сторону и меняться, или поддаться полной безнадежности и изничтожению», - заявила Замдега-Грапе.

В Латвии не хватает крупных и сильных компаний – здесь всего у 27 предприятий оборот превышает 10 млн евро в год. Зато число тех, чей оборот не превышает 145 тыс. евро в год – целых 14 тысяч.

Кроме того, в Латгалии рабочие места в основном обеспечены населению в государственных и муниципальных структурах. Безработица по сравнению с рижской втрое выше. По оценке главы местного отделения ЛТПП, это означает, что те механизмы роста, которые применяются для Риги, не годятся для Латгалии. Тут

нужно полностью менять систему поддержки предпринимательства – сделать регион своеобразным «пилотным проектом», где можно попытаться кардинально улучшить предпринимательскую среду и посмотреть, как принятые меры сработают на практике.
Съезд организовало общество Tautsaimnieks – член его правления, депутат Дагдской краевой думы Раймонд Нипер говорит, что нужно менять всю налоговую систему, ее следует упростить:

«Недостатки этой системы – существенно повысили налоговое бремя малым предприятиям, для предприятия с десятком сотрудников оно станет на 7 тыс. евро выше. И по данным Lursoft, прибыльны из таких предприятий только 6%. Значит, будет большое число банкротств».

Участники съезда сошлись во мнении, что не облагаемый подоходным налогом с населения (ПНН) минимум доходов следует приравнять к минимальной зарплате в стране. Первым пунктом поданной правительству резолюции стало требование снижения налогов – ставки НДС на продукты до 5%, ПНП для Латгалии – до 12%. Помимо требования снизить их издержки на энергоресурсы и налоги, связанны ес транспортом, латгальские бизнесмены настаивают на восстановлении Автодорожного фонда и считают, что в него должно направляться 90% сборов, полученных в виде налогов, связанных с автотранспортом.

Часть предложений касается трудовых ресурсов. Численность занятых в общественном секторе предприниматели региона хотят видеть сокращенной за два года с более чем 42 тысяч человек до 17 тысяч, они настаивают на прекращении программы возврата длительно безработных людей на рынок труда, а высвободившиеся средства предлагают направить на «переквалификацию работников системы образования под имеющийся со стороны предприятий спрос».

Комитет, избранный на съезде, передаст резолюцию правительству и будет следить, учитывает ли Кабмин в своей работе перечисленные в ней пункты.   

LSM

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