Четверг, 7 декабря: снег, переходящий в дождь

Новости Латвия | 7 декабря 2017 | 20:07

Ранним утром пойдет снег, во второй половине дня он сменится дождем.

Температура воздуха — от -2 до +8. Ветер будет в основном южного направления. Его скорость составит от 1 до 4 м/с, а в некоторых городах порывы будут достигать 16 м/с.

В латвийской столице утром снег, слабый ветер. Днем потеплеет до +3 градусов, снег сменится дождем.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.



LSM