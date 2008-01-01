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Новости Латвия | 7 декабря 2017 | 20:07

Четверг, 7 декабря: снег, переходящий в дождь

Ранним утром пойдет снег, во второй половине дня он сменится дождем.

Температура воздуха — от -2 до +8. Ветер будет в основном южного направления. Его скорость составит от 1 до 4 м/с, а в некоторых городах порывы будут достигать 16 м/с.

В латвийской столице утром снег, слабый ветер. Днем потеплеет до +3 градусов, снег сменится дождем.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
 

LSM

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