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Сегодня вас могут здорово огорчить. Если от расстройства все начнет валится из рук, просто спокойно сядьте и тихонько подождите хорошей новости.
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Новости Латвия | 7 декабря 2017 | 20:07
Четверг, 7 декабря: снег, переходящий в дождь
Ранним утром пойдет снег, во второй половине дня он сменится дождем.
Температура воздуха — от -2 до +8. Ветер будет в основном южного направления. Его скорость составит от 1 до 4 м/с, а в некоторых городах порывы будут достигать 16 м/с.
В латвийской столице утром снег, слабый ветер. Днем потеплеет до +3 градусов, снег сменится дождем.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
LSM
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