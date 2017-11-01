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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 6 декабря 2017 | 21:25
Ушли в мир иной...
С 29 ноября по 1 декабря 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 15 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Abaļeviča Sofija (01.04.1927 - 29.11.2017)
Bogdane Svetlana (31.05.1980 - 03.12.2017)
Braževičs Vilhelms (08.06.1953 - 02.12.2017)
Gasins Vladimirs (03.05.1958 - 02.12.2017)
Grigule Ņina (29.09.1928 - 28.11.2017)
Ivbule Antoņina (26.03.1929 - 29.11.2017)
Kalbjonoka Alla (15.12.1971 - 27.11.2017)
Kampāne Marija (19.09.1938 - 29.11.2017)
Koroļova Nataļja (22.04.1977 - 04.12.2017)
Maļuhins Larions (26.07.1941 - 30.11.2017)
Pikarevska Regīna (17.11.1942 - 29.11.2017)
Rakova Klavdija (20.05.1934 - 05.12.2017)
Servuta Alla (13.07.1933 - 02.12.2017)
Steļmaka Vera (21.08.1947 - 05.12.2017)
Vorobjova Marija (08.06.1929 - 28.11.2017)
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