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Новости Происшествия | 6 декабря 2017 | 20:55
Резекненец с особой жестокостью убил соседей и покалечил свидетельницу
В Латгальский окружной суд поступила кассационная жалоба на приговор, вынесенный мужчине, который в начале 2016 года с особой жестокостью зарезал двух соседей и нанес ножевое ранение свидетельнице преступления. В скором времени материалы дела будут направлены в Верховный суд.
Напомним, суд первой инстанции приговорил подсудимого к 20,5 годам тюремного заключения и пробационному надзору на 3 года. Также осужденный должен возместить государству 1850 евро и выплатить потерпевшей стороне компенсацию в размере 10 000 евро.
Напомним, в начале прошлого года в приступе ярости житель Резекне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил своих соседей, с которыми ранее у него случались конфликты. Преступник незаметно проник в дом, где компания распивала жидкость для мытья окон, а затем дождался, пока все участники вечеринки заснули.
После этого он взял два ножа и стал наносить двум мужчинам удары. Одной из своих жертв он нанес семь ножевых ранений в грудь и горло. Второму мужчине он нанес ножевые ранения в грудь, живот и другие места. Оба пострадавших от полученных травм скончались, а нападавший попытался инсценировать события таким образом, чтобы у следствия возникли версии о том, что оба убитых конфликтовали друг с другом и нанесли в ходе драки смертельные ранения.
Еще трое участников застолья в это время спали. Поэтому убийца решил, что сможет покинуть квартиру незамеченным, однако в это время проснулась одна из женщин. Преступник подошел к ней и пригрозил расправой, если она надумает идти в полицию. Для устрашения он взял нож и нанес женщине ранение в шею.
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