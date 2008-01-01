Уважаемые жители Даугавпилса!

Новости Общество | 6 декабря 2017 | 20:32

Даугавпилсский комитет Латвийского Красного Креста приглашает жителей города, коллективы предприятий, учреждений и организаций поддержать благотворительную рождественскую акцию «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ», которая в этом году посвящается детям с функциональными нарушениями, передвигающимся на инвалидных колясках.

Вместе обрадуем этих детей, подготовим для них подарки или пожертвуем деньги для подарков. Наша организация совместно с Социальной службой проведет 29 декабря Новогодний праздник, на который записаться можно уже сейчас по телефону 29477790. Если семья не сможет принять участие в празднике – подарок будет доставлен домой.

- Молодежь Красного Креста будет ждать Ваших подарков в торговых центрах «Диттон», «Рими», «Соло», «Махима» - 15, 16 и 17 декабря!

- Ваша семья или коллектив могут подготовить оформленный подарок с поздравлением, приложив описание содержания подарка, чтобы подобрать адресата по возрасту и полу. Мы ждем Ваши подарки в разных пунктах Красного Креста:

-Офис Красного Креста – ул К.Валдемара 13, вход со стороны ул Виенибас под арку, понедельник, среда с 9.00 до 12.00, вторник,четверт с 12.00 до 17.00.

-Центр обслуживания клиентов – ул.Лачплеша 39, вход со двора, понедельник с 13.00 до 17.30, вторник, среда, четверг с 10.00 до 15.00.

-Пункт выдачи гуманитарной помощи – ул.18 новембра 161, вход под арку в подвальное помещение вторник, четверг с 15.00 до 18.00, среда с 12.00 до 18.00.

-Если Вы подготовили несколько подарков, звоните 65457357, мы приедем!

- Вы можете перечислить пожертвование на счет Красного Креста (LV68UNLA0050007139312) c указанием цели „ziedojums bērniem invalīdiem”.

Благодарим всех, кто ежегодно активно участвует в Рождественских благотворительных акциях и теплом своих сердец согревает социально незащищенных детей, пожилых, одиноких и больных!

Надеемся на Вас и в этом году! Пусть здоровье, любовь и согласие царит в Ваших семъях!



С уважением, Совет Комитета Даугавпилсского отделения Латвийского Красного Креста

Т.29477790,65457357

Daugavpils.lv