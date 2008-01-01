Даугавпилс за три года планирует вложить во дворы полмиллиона евро

Новости Общество | 6 декабря 2017 | 20:20

Пресс-фото Пресс-фото

Даугавпилс принялся решать проблему доступности коммунального и оперативного транспорта к муниципальным учреждениям, расположенных внутри дворов. В течение трёх лет в Даугавпилсе планируют отремонтировать около 60 дворов. Для приведения в порядок подъездных путей к детским садам и другим муниципальным учреждениям потребуется около полумиллиона евро из бюджета города, рассказывает Латвийское радио 4.

С аналогичными проблемами сталкиваются пожарные, рассказывает командир пожарно-спасательной части №1 города Даугавпилс майор Виталий Лисов:

«Дорожное покрытие очень сильно влияет на время прибытия. Мы должны спешить на вызов, но мы должны приехать в целости и сохранности, чтобы работать. Что касается дворовых территорий, то по дворам очень тяжело передвигаться. Там дорожное покрытие в очень плохом состоянии. Не во всех дворах, но во многих».

От качества дорожного покрытия зависит состояние транспорта, что может спровоцировать дополнительный ремонт. Кроме ям на дороге, существует другая проблема, которая затрудняет работу пожарным.

«Другая проблема – припаркованные дороги во дворе. Машины большие и очень тяжело подъехать или проехать к месту поближе. Было бы хорошо, если были бы оборудованы стоянки, а подъезды к домам свободны, но это идеальная ситуация», - отметил майор Виталий Лисов

Первые шаги по решению проблемы самоуправление предпримет в следующем году. Думой утверждена программа ремонта внутри дворовых территорий. Ежегодно планируется обновлять до 20 дворов. В сумме за три года ремонт обойдётся в полмиллиона евро.

«В первую очередь – это дворы, которые ведут к детским дошкольным учреждениям. Во-вторых – это те дворы, которые ведут к объектам самоуправления – это различные учреждения, а также объекты типа детских площадок и так далее. И дворы, которые соединяют несколько дворов вместе. В основном выбираются те дворы, где вообще ремонт не проводился, где ситуация плачевная и высокая интенсивность движения транспорта», - рассказывает заместитель председателя самоуправления Игорь Прелатов.

Большинству дворов Даугавпилса всё же предстоит решать проблему благоустройства самостоятельно. Однако при помощи программы самоуправления можно существенно сократить издержки. Муниципалитет готов покрыть 70% расходов. Стоимость ремонта может достигать от 15 до 20 тысяч евро. Жители этой программой пользуются не активно – один, два двора в год. Главная задача, которую решают жильцы – создание полноценной парковки и дальше по списку.

Подобные проблемы ремонта внутридворовых территорий характерны для большинства городских территорий, но в Ливанах этот вопрос был решен в один заход. Около 7 лет назад были отремонтированы практически все территории за счёт европроектов.

«Это возможно было в предыдущем периоде планирования. В Ливанах это стало возможно по следующей причине. Эти дворы при земельной реформе остались при Ливанской думе и не отдавались жителям, как земля общего пользования», - отметил председатель думы Ливанского края Андрис Вайводс.

Чтобы получить деньги на ремонт дворов из фондов ЕС проект преподнесли, как улучшение инфраструктуры для предпринимательской среды. Акцент ставился на то, что жителям Ливан, чтобы добираться до рабочего места, необходима качественная инфраструктуры. Сегодня проект с такой подачей не в одном министерстве не пройдёт.

LSM