Президент провозгласил бюджет на 2018 год

Новости Латвия | 6 декабря 2017 | 20:15

LETA LETA

Глава государства Раймонд Вейонис в среду 6 декабря провозгласил закон о государственном бюджете на 2018 год вместе с сопровождающими его законопроектами – об этом свидетельствует публикация в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

В целом провозглашено 30 законов. 25 из них опубликованы в трех выпусках Latvijas Vēstnesis.

Провозглашением пакета законопроектов окончательно утвержден бюджет будущего года. Доходы госказны предусмотрены в нем в размере 8 753 146 235 евро, а расходы составят 8 954 188 268 евро. Размер целевых дотаций самоуправлениям запланирован на уровне 353 304 927 евро.

Дефицит бюджета будущего года – 1% внутреннего валового продукта.

Самое большое увеличение финансирования, на 235 млн евро, в 2018 году предусмотрено для отрасли здравоохранения. Минобороны получит 126,8 млн евро дополнительно, и финансирование сферы безопасности достигнет требуемых договором об участии в НАТО 2% ВВП.

LSM