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Внимательно осматривая свою собственность, вы сегодня склонны будете удивиться: "И это все?!" Если вы не в состоянии оценить то, что имеете, вы, вероятно, этого не достойны. Любовь, здоровье и семья цены не имеют.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 6 декабря 2017 | 20:10
Среда, 6 декабря: выглянет солнце
Ранним утром образуется гололед. После полудня облака разойдутся, установится солнечная погода.
Ветер почти полностью стихнет. Температура воздуха — от -2 до +2 градусов, на побережье — до +5.
В Риге — от +1 до +3 градусов. Весь день будет почти безветренно, уже в первой половине дня распогодится.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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