Среда, 6 декабря: выглянет солнце

Весы

24 сентября

- 23 октября

Внимательно осматривая свою собственность, вы сегодня склонны будете удивиться: "И это все?!" Если вы не в состоянии оценить то, что имеете, вы, вероятно, этого не достойны. Любовь, здоровье и семья цены не имеют.