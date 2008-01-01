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5 декабря
День латвийской полиции
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Наибольшее неудобство обычно проистекает от упорного нежелания что-либо менять. Вы наверняка регулярно сетуете на кого-то по этому поводу, но подумайте, не страдаете ли вы этим сами?
Источник: ignio.com
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Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 5 декабря 2017 | 20:58
Социальная служба приносит извинения
Социальная служба приносит извинения персонам с инвалидностью за техническую неточность в указании времени работы Даугавпилсского краеведческого и художественного музея в Международный день инвалидов и за доставленные неудобства.
Напоминаем, что лицо с 1-й группой инвалидности и сопровождающая его персона могут посещать Даугавпилсский краеведческий и художественный музей бесплатно, а для лиц с 2 и 3 группами инвалидности входной билет стоит 0,36 евро.
ВРЕМЯ РАБОТЫ МУЗЕЯ
Понедельник 10.00-16.00
Вторник 10.00-18.00
Среда 10.00-18.00
Четверг 10.00-18.00
Пятница 10.00-18.00
Суббота 10.00-18.00
Воскресенье 10.00-16.00
Daugavpils.lv
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