Новости Общество | 5 декабря 2017 | 20:58

Социальная служба приносит извинения персонам с инвалидностью за техническую неточность в указании времени работы Даугавпилсского краеведческого и художественного музея в Международный день инвалидов и за доставленные неудобства.

Напоминаем, что лицо с 1-й группой инвалидности и сопровождающая его персона могут посещать Даугавпилсский краеведческий и художественный музей бесплатно, а для лиц с 2 и 3 группами инвалидности входной билет стоит 0,36 евро.

ВРЕМЯ РАБОТЫ МУЗЕЯ

Понедельник 10.00-16.00

Вторник 10.00-18.00

Среда 10.00-18.00

Четверг 10.00-18.00

Пятница 10.00-18.00

Суббота 10.00-18.00

Воскресенье 10.00-16.00



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