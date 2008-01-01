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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

5 декабря

День латвийской полиции

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Сегодня вы будете склонны делать из мухи слона. Это неразумно по двум причинам: во-первых, все не так уж и плохо, а во-вторых, слоны в наших широтах очень мерзнут, это жестоко по отношению к бедному животному.

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Новости Общество | 5 декабря 2017 | 20:55

Предприятие "Даугавпилс силтумтикли" информирует о новом тарифе на тепло

Согласно решению Комиссии по регулированию общественных услуг № 90 „О порядке применения тарифов на тепловую энергию акционерного общества „Даугавпилс силтумтикли”” от 24 августа 2017 года, в декабре 2017 года потребителям применяется тариф на тепловую энергию - 50,53 EUR/MWh (без НДС).

Администрация АО „Даугавпилс силтумтикли”

Daugavpils.lv

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