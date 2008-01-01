Предприятие "Даугавпилс силтумтикли" информирует о новом тарифе на тепло

Рак

22 июня

- 22 июля

Сегодня вы будете склонны делать из мухи слона. Это неразумно по двум причинам: во-первых, все не так уж и плохо, а во-вторых, слоны в наших широтах очень мерзнут, это жестоко по отношению к бедному животному.