Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 5 декабря 2017 | 20:23

На 4 декабря 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автослесари;

- автоэлектрик;

- администратор гостиницы;

- администратор офиса;

- ассистент радиолога;

- бармен (работа в Великобритании);

- бетонщики;

- бригадир (в области строительства);

- водители грузовых автомобилей (международные перевозки);

- водитель грузового автомобиля + закупщик скота;

- водитель грузового автомобиля (перевозка опасных грузов);

- врачи;

- главный бухгалтер;

- грузчик (мясоперерабатывающее предприятие);

- горничная (работа в Великобритании);

- доярки;

- жестянщик;

- инженер дорожного строительства;

- инженер по качеству;

- инженер -программист/ инженер -электронщик;

- инженер производства;

- инженер связи и телекоммуникаций;

- инженер-строитель систем тепло-, газо- и водоснабжения;

- инженеры -проектировщики;

- инженеры -строители;

- инспектор;

- каменщики;

- кассир (работа в Риге);

- кассиры в магазин;

- комплектовщики (работа в Риге);

- конструкторы;

- консультант (клиентов) по продажам;

- кухонные рабочие;

- лаборант биомедицины;

- маляр;

- медсестра;

- менеджер по продажам (работа в Польше);

- менеджер проекта;

- монтажник строительных металлоконструкций;

- монтажники строительных конструкций;

- монтёр низковольтных систем;

- монтёр связи и телекоммуникаций;

- мясник (работа в Германии);

- наладчик станков;

- начальник технического отдела;

- оператор производства пиломатериалов;

- оператор швейного оборудования;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- организатор социальной помощи;

- отделочник;

- официанты;

- переводчик (командировка в Германию);

- плотники;

- повара;

- подсобные рабочие;

- помощник людей с ограниченными возможностями;

- помощник руководителя строительных работ;

- портье (работа в Великобритании);

- программисты;

- продавцы;

- продавцы- консультанты;

- работник торгового зала;

- работники службы бистро (работа в Риге);

- разработчик приложений (IT);

- руководители проекта;

- руководитель/ монитор- консультант;

- руководитель филиала (работа в Польше);

- сантехник;

- сборщик трубопроводов;

- сварщики;

- скотник (Вайкуланы, Ликсна);

- слесари металлоконструкций;

- снабженец;

- советник руководителя;

- социальный работник;

- специалист по закупкам;

- специалист по обслуживанию клиентов;

- специалист по охране труда;

- специалисты по продажам;

- старший консультант;

- строитель;

- тестер компьютерных систем;

- техник строительных материалов;

- технолог (металлообработка/ машиностроение);

- технолог швейного производства;

- тракторист (Варкавиеши, Ницгальская волость);

- учитель дошкольного физического воспитания;

- учитель изобразительного искусства;

- учитель литературы (Салиенская средняя школа);

- учитель социальных наук (Салиенская средняя школа);

- фрезеровщики;

- швеи;

- штукатур;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электрослесарь (КИП и А);

- эрготерапевт.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls

Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 65436023, 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369.

Государственное агентство занятости приглашает безработных в декaбре 2017 года посетить компьютерные курсы:

 Курс – Основы Интернета и компьютерных навыков (11.12.2017.-12.12.2017.) – 2 дня

 Курс - Э-коммерция и Интернет-маркетинг (11.12.2017.-14.12.2017.) – 4 дня

 Курс – Использование электронных услуг (13.12.2017.-14.12.2017.) – 2 дня

 Семинар – Подготовка CV и письма-заявки, использование портала вакансий (13.12.2017.) – 1 день

Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:

 не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;

 старше 30 лет -

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту.



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