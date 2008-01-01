В Индре сохраняют ткацкие традиции

Новости Культура | 5 декабря 2017 | 19:54

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Более 10 лет в поселке Индра Краславского края действует ткацкая мастерская. Покрывала и половики, выполненные в различных техниках, украшают стены и полы помещения. Идея небольшого проекта в итоге трансформировалась в мастерскую, которая сохраняет и собирает ткацкие традиции региона, рассказывает Латвийское радио 4.

В ткацкой мастерской в Индре, небольшом поселке Краславского края, расположенного рядом с белорусской границей, стоят 15 станков. Огромные деревянные агрегаты напоминают музейные экспонаты, но каждый из них — рабочий инструмент.

«Есть у нас такие станки, которым сто и больше лет. Даже такие станки у нас есть. На одном даже дата написана 1907 год. Больше ста лет этому станку. Есть заводские станки, которые раньше в Daiļrade работали, а есть совсем новые, которые наш местный мастер сделал», - рассказывает руководитель ткацкого кружка Ольга Йоксте.

Мастерская была создана в 2004 году, когда руководитель рижской студии прикладного народного искусства «Ридзе» Марис Маниньш пригласил Индру принять участие в проекте. Задача такого сотрудничества – сохранение имевшихся традиций.

«Чтобы сохранить характерный для нашей стороны вид ткачества шнурами. По-латышски, это называется – skalu segas. По-русски, скорее всего, так, наверно, и звучит – на шнурах. У нас так дома говорили. Этот вид ткачества характерен для приграничья Литвы, Латвии, Белоруссии, Польши, когда рисунок такой тяжелый и многообразный, собирают на такой лучине, а потом туда заводят шнуры», - отмечает продолжает Ольга Йоксте.

Серьезных навыков ткачества на большом, деревянном, старинном станке ни у кого не было. Учились постепенно, осваивали разные техники. Люди видели, как развивалась мастерская, стали приносить старинные вещи, материалы. Сегодня мастерская – это несколько помещений, где можно не только сесть за станок, но и увидеть каким был быт края сто лет назад.

Мастерицу, которая сидит за ткацким станком, зовут Инара Шемеле. Представления и навыки о ткацком деле у нее уже были благодаря бабушке.

«У меня бабушка была знаменитая ткачиха в свое время. И не одна, а даже две. Бабуля Зофия Юхневич и вторая бабуля, ее сестра, тоже меня учила. Когда она узнала, что я хочу ткать и, меня пригласили сюда она просто расцвела, что я буду ткать и, мы принесем станок», - говорит Шемеле.

Бабушкины знания очень помогли, рассказывает Инара, сидя как раз за станком бабули Зофии.

«Показывала, как делать мы с Анжелой начинали по каждой строчечки очень медленно. Для нас сложно это было, но в конце концов, за месяц нам нужно было выткать одеяло, которое, как преподавательница Ольга говорила, высшего пилотажа. Мы начали с самой сложной техники. Не самой простой, как я вот сейчас половичок простой и тряпочек делаю, а выткала в самой сложной технике – skalu deķis», - поделилась мастер.

Тут же руководитель кружка Ольга Йоксте демонстрирует ту самую работу:

«Вот это зеленое покрывало – первая работа, которую Инара сделала. Если сравнивать с кулинарией, то это не выпечка простой печеньки, а торт высшего класса».

В череде станков в одном из помещений стоит огромная, вращающаяся вокруг своей оси, конструкция, внешне напоминающая куб без стенок на ножке. Это важный элемент в ткацком деле, объясняет Ольга Йоксте:

«Перед тем, как в станок отправляют, здесь основу наматывают и только потом это уходит на станок. Натягивается на ту балку. Это очень длительный подготовительный процесс, прежде чем сесть за станок и начать ткать. Сначала надо основу натянуть, в ниты забросать, в бердо забросать, поножи привязать, материал подготовить. К примеру, если делать такие дорожки на пол, то материал еще нарезать надо и только тогда результат появляется».

Прежде чем увидеть результат надо проделать такую огромную работу. Когда первый раз приступали к работе, то вначале возникали сомнения, вспоминает Ольга.

«Одна неделя – результата нет. Вторая неделя, третья неделя. Они не понимают, что происходит, а потом натянули, начали ткать и сразу результат видно, понимаешь, что получается у тебя», - говорит Йоксте.

В основном ткать приходят женщины, но в этом году ткачихи решили приобщить к ремеслу мужчин, рассказывает директор Индрского дома культуры Анжела Кузьминская:

«Спрашивает у жены-ткачихи, где ты так долго. Сидишь часами в мастерской, а работы не видно, что там можно делать. Не каждый может оценить. Решили провести мужской день. Пришли мужчины и, нам было интересно наблюдать. А им тоже было интересно. Многие веселились, как дети, сидя за станком. Мы все подготовили, станок заправили, только пряди. Вот клубочек, тряпочка нарезана, только ткать».

Сегодня в ближайших волостях и самой Индре уже обучено около 40 человек, которые знают, как подойти к станку, что с ним делать. Ткачихи мастерской не сидят без дела, продолжают участвовать в различных проектах, принимают гостей из Риги и делятся секретами ткацкой техники, продолжая ремесленные традиции края и страны.

LSM