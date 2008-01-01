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Новости Политика | 5 декабря 2017 | 12:34

Депутату парламента от Латгалии не дали допуска к гостайне

Пресс-фото

Парламентарий Янис Тутинс («Согласие»), избранный в Комиссию Сейма по нацбезопасности, не получил допуска к гостайне. Таково решение Бюро по защите Сатверсме, сообщил политик.

Теперь Тутинс обдумывает, не обратиться ли с жалобой на действия спецслужбы к генпрокурору Эрику Калнмейеру, отмечает LETA.

Прошение о получении доступа к информации, содержащей государственную тайну, Тутинс подал в Бюро по защите Сатверсме после того, как оказался избран в комиссию по нацбезопасности. Членом комиссии Тутинс стал в июне.

Теперь у не получивших допуск к гостайне людей есть возможность обжаловать такое решение спецслужбы у генпрокурора. И Бюро по защите Сатверсме обязали информировать тех, кому отказало, о причинах недопуска.

Как уже сообщал Rus.lsm.lv, за последние 4 с лишним года удвоилось число чиновников и государственных должностных лиц, которым спецслужбы не продлевают допуск к секретной информации (государственной тайне). Один из самых громких недавних случаев — когда работы из-за этого лишилась госсекретарь МВД Илзе Петерсоне-Годмане.

Решение суда Сатверсме по иску Раймонда Лаздиньша (бывший советник экс-премьера Айгара Калвитиса, а позднее – директор Департамента безопасности Рижского аэропорта подал иск, лишившись работы в аэропорту) заставило Сейм изменить порядок обжалования решений спецслужб и генпрокурора в таких случаях.

LSM  

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