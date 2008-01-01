Погода во вторник 5 декабря: мороз ударит ненадолго

Новости Латвия | 5 декабря 2017 | 12:15

Пресс-фото Пресс-фото

В ближайшие дни во многих районах Латвии ожидается мороз, а во второй половине недели придет оттепель, прогнозируют метеорологи.

Минувшей ночью температура воздуха опустилась до +3..-4 градусов, местами в Видземе было даже -7.

Днем в центральной части страны ожидается 0..+2, только в городах на морском побережье потеплеет до +6. Будет почти безветренно. Снегопад, утихший к утру, вечером возобновится.

В Риге днем до +2, слабый западный, юго-западный ветер. Утро - погожее, а ближе к вечеру осадки вернутся.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM