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Вам кажется, что вы смогли отодвинуть рамки дозволенного, но это не так. Они могут лишь сомкнуться вокруг вас еще более плотным кольцом. Сегодня вам не стоит идти на риск, даже самый минимальный.
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Новости Латвия | 5 декабря 2017 | 12:15
Погода во вторник 5 декабря: мороз ударит ненадолго
В ближайшие дни во многих районах Латвии ожидается мороз, а во второй половине недели придет оттепель, прогнозируют метеорологи.
Минувшей ночью температура воздуха опустилась до +3..-4 градусов, местами в Видземе было даже -7.
Днем в центральной части страны ожидается 0..+2, только в городах на морском побережье потеплеет до +6. Будет почти безветренно. Снегопад, утихший к утру, вечером возобновится.
В Риге днем до +2, слабый западный, юго-западный ветер. Утро - погожее, а ближе к вечеру осадки вернутся.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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